Xiaomi repôs a capacidade de produção em 80%, após crise do COVID-19

A Xiaomi havia fechado todas as suas lojas físicas na China, devido ao surto de Coronavírus que iniciou na cidade de Wuhan. Mas agora a empresa anunciou que já está a funcionar com 80% da sua capacidade de produção reposta.

A China volta às rotinas, de forma lenta e cautelosa, depois de, finalmente, os números de infetados e mortos pela epidemia começar a baixar.

O surto do novo Coronavírus teve origem na cidade de Wuhan, na China, no final de 2019. Mas só em janeiro se começaram a sentir os reais efeitos e consequências da epidemia.

De forma a proteger os seus funcionários e clientes, quase todas as lojas e fábricas fecharam portas no país asiático, entre elas a Xiaomi. A empresa colocou mesmo à venda na sua loja online uma lâmpada para combater o coronavírus e está a desenvolver máscaras inteligentes que avaliam o ar respirado.

Agora parece que tudo está a retornar ao normal, na China.

Xiaomi já repôs a capacidade de produção nos 80%

Durante o dia de ontem, a Xiaomi realizou uma conferência online onde foram dadas informações acerca do estado atual da empresa, numa fase de crise devido ao Coronavírus.

Wang Xiang, presidente da empresa chinesa, foi quem liderou a conferência e explicou que a Xiaomi conseguiu superar a crise do COVID-19.

Segundo as últimas notícias oficiais, a China já superou o ponto crítico da disseminação do vírus, e, estatisticamente, já está na fase de ‘achatar a curva’.

Nas palavras de Xiang, todos os 2.000 funcionários da empresa, em Wuhan, estavam de licença desde o dia 20 de janeiro. Mas, neste momento, e de forma gradual, todos voltaram aos seus postos de trabalho com 0% de infeção pelo SARS-CoV-2.

Para além disso, a Xiaomi também forneceu para cada equipa de escritório no local duas máscaras, uma garrafa de spray de álcool para desinfeção e outra garrafa de desinfetante antibacteriano para as mãos, de modo a continuarem protegidos contra possíveis infeções.

De acordo com o presidente, a 19 de março de 2020 a Xiaomi repôs o seu trabalho em 80% do total da sua capacidade. Foram reabertas mais de 1.800 lojas oficiais na China e a produção do Redmi já está a funcionar com toda a sua capacidade neste momento.

Xiaomi vai doar suplementos médicos para outros países

Há também uma vertente de caridade no discurso de Wang, pois anunciou que a empresa está atualmente a trabalhar para conseguiu doar, a outros países estrangeiros, suplementos médicos que, nesta altura, são cada vez mais insuficientes para a necessidade.

