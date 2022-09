Putin pode rebentar com cabos submarinos e bloquear a internet na Europa

Putin tem um poder incalculável nas mãos e as consequências para e a Europa e para o mundo, poderão ainda estar muito longe de serem conhecidas. Há agora um novo dado que poderá provocar um "apagão devastador".

Segundo especialista, Vladimir Putin poderá avançar para o corte de cabos submarinos por onde passam 97% dos dados da internet europeia todos os dias.

Putin poderá provocar um "apagão devastador"

A tentativa de ocupação do território ucraniano por parte de Vladimir Putin e do regime russo, já fez milhares de mortos, destruiu cidades e a economia mundial está a sofrer bastante com tudo o que está a acontecer na Europa.

Há fortes suspeitas de ataques intencionais e sabotagem aos gasodutos de Nord Stream no mal Báltico, o que poderá comprometer o fornecimento de gás em regiões altamente dependentes desta fonte de energia para a sobrevivência durante o inverno rigoroso, e agora há uma nova ameaça.

Especialistas alertam para o facto de Vladimir Putin ter o poder de avançar para um corte de cabos submarinos da costa irlandesa. Pode ler-se no jornal italiano Il Messaggero, entre os possíveis alvos na mira de Moscovo estão os cabos submarinos na costa irlandesa, por onde passam 97% dos dados da internet europeia todos os dias, além de 10 triliões de dólares em transações financeiras e dados confidenciais. Este corte poderia, assim, levar a um "apagão devastador".

São longos quilómetros destes cabos submarinos, difíceis de defender na sua extensão e a sua sabotagem teria um efeito devastador em todo o continente e nas respetivas economias.

De acordo com um especialista em estratégia militar da Marinha dos EUA, os cabos podem ser atacados pelos submarinos "hunter killer" de Putin, construídos especificamente para essa tarefa. Esses submarinos seriam equipados com braços robóticos para adulterar ou cortar cabos. Os submarinos espiões Losharik são transportados sob um enorme submarino "navio-mãe" (o Belgorod) e construídos para se esconderem no fundo do oceano.

A verdade é que as ameaças vão sendo deixadas ao mundo ocidental. Ainda esta semana um colunista da agência RIA Novosti disse que "se a Rússia decidisse mostrar do que é capaz, escolheria todos os tipos de objetos perto do Reino Unido, incluindo cabos submarinos e os mesmos tubos, gasodutos".

Um cenário alarmante para a Europa

Alguns especialistas referem que, além da Internet e do gás, há ainda a possibilidade de no inverno poderem existir cortes ou racionamento de energia que poderão derrubar as redes móveis na Europa.

Atualmente, segundo quatro executivos de telecomunicações, não existem sistemas de backup suficientes em muitos países europeus para lidar com cortes generalizados de energia, o que aumenta a perspetiva de quebras de rede móvel.

França, Suécia e Alemanha, são alguns dos exemplos de países que já estão a tentar garantir que as comunicações possam continuar mesmo com eventuais cortes de energia. No entanto, apesar das torres de telecomunicações até terem baterias para eventuais apagões, estas terão uma autonomia bastante reduzida, em cerca de 30 minutos.