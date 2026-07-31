Cibersegurança automóvel: como a XPENG protege os seus veículos contra ataques digitais

Durante décadas, a segurança automóvel esteve associada a airbags, cintos de segurança, travões ABS ou sistemas de assistência à condução. Hoje, como sabemos, existe uma nova frente de batalha que poucos condutores veem, mas que é tão importante como qualquer sistema de proteção física: a cibersegurança. Estará a XPENG preparada para enfrentar este problema?

Um automóvel moderno é, na prática, um computador sobre rodas. Além disso, está permanentemente ligado à Internet, comunica com servidores remotos, recebe atualizações de software, integra aplicações móveis e processa uma enorme quantidade de informação.

Portanto, tudo isto trouxe evolução, imensas vantagens, é verdade, mas também criou novos desafios.

Um automóvel moderno já tem dezenas de computadores

Num veículo elétrico atual existem dezenas de unidades eletrónicas (ECU – Electronic Control Units), responsáveis por praticamente todas as funções do automóvel.

Entre elas encontramos:

Gestão da bateria;

Controlo do motor elétrico;

Sistema de infotainment;

Navegação;

Assistentes de condução (ADAS);

Câmaras e radares;

Climatização;

Fecho centralizado;

Carregamento;

Comunicação com a aplicação móvel.

Todas estas unidades comunicam entre si através de redes internas extremamente rápidas. Se não existirem mecanismos de proteção adequados, um atacante poderá tentar explorar vulnerabilidades para aceder a determinadas funções do veículo.

Os ataques deixaram de ser ficção científica

Há alguns anos, investigadores de segurança conseguiram demonstrar que era possível assumir o controlo remoto de determinadas funções de alguns automóveis através de vulnerabilidades existentes no sistema multimédia.

Desde então, a indústria automóvel mudou radicalmente a forma como desenvolve software. Hoje, fabricantes como a XPENG aplicam metodologias muito semelhantes às utilizadas em centros de dados, smartphones ou serviços cloud.

O objetivo passa por impedir que qualquer falha isolada comprometa o funcionamento global do veículo.

A filosofia “Security by Design”

Em vez de adicionar mecanismos de proteção apenas no final do desenvolvimento, a XPENG segue o conceito Security by Design. Isto significa que a segurança é considerada desde a primeira linha de código.

Cada componente do automóvel é desenhado tendo em conta:

Autenticação;

Encriptação;

Controlo de permissões;

Isolamento entre sistemas;

Monitorização permanente.

Desta forma, mesmo que um atacante encontre uma vulnerabilidade, dificilmente conseguirá aceder aos sistemas críticos responsáveis pela condução.

Separação entre sistemas críticos e não críticos

Uma das técnicas mais importantes consiste na segmentação da arquitetura eletrónica. O sistema de entretenimento, por exemplo, não possui acesso direto ao controlo dos travões ou da direção.

Mesmo que um componente ligado à Internet seja comprometido, os módulos responsáveis pela segurança da condução permanecem isolados. Esta separação reduz drasticamente o impacto potencial de qualquer ataque.

Atualizações OTA: corrigir falhas sem visitar uma oficina

Uma das maiores vantagens dos veículos conectados é a possibilidade de receber atualizações OTA (Over The Air).

Sempre que a XPENG identifica uma vulnerabilidade, uma melhoria de segurança. ou uma otimização do sistema, a empresa disponibiliza atualizações diretamente para o automóvel.

O processo decorre através de ligações encriptadas e inclui mecanismos que verificam a autenticidade do software antes da instalação. Desta forma evita-se que terceiros consigam instalar software malicioso.

Encriptação protege as comunicações

Grande parte das comunicações entre o automóvel, a aplicação móvel e os servidores da XPENG utiliza protocolos de encriptação modernos.

Isto significa que, mesmo que alguém intercepte os dados transmitidos, estes permanecem ilegíveis sem as respetivas chaves criptográficas.

A informação protegida inclui:

Estado da bateria;

Localização do veículo;

Comandos remotos;

Dados de carregamento;

Informação de diagnóstico.

Proteção da aplicação móvel

A aplicação da XPENG permite realizar diversas operações remotamente:

Abrir e fechar portas.

Localizar o veículo.

Programar carregamentos.

Ativar climatização.

Consultar informações do automóvel.

Por esse motivo, o acesso é protegido através de mecanismos de autenticação robustos. Em muitos casos, podem ser utilizados sistemas adicionais de verificação da identidade do utilizador, reduzindo significativamente o risco de acessos indevidos.

Monitorização constante

A segurança não termina quando o automóvel sai da fábrica. Os fabricantes analisam continuamente possíveis vulnerabilidades identificadas por investigadores de segurança e equipas internas.

Caso seja descoberta alguma ameaça relevante, pode ser preparada uma atualização corretiva e distribuída rapidamente para toda a frota.

Esta capacidade representa uma enorme vantagem relativamente aos automóveis tradicionais, cuja eletrónica permanecia praticamente inalterada durante toda a vida útil.

Inteligência Artificial também ajuda na segurança

A evolução da Inteligência Artificial não beneficia apenas a condução autónoma. Também pode ser utilizada para identificar comportamentos anómalos nos sistemas do veículo.

Por exemplo, algoritmos podem detetar comunicações inesperadas, tentativas repetidas de acesso, alterações incomuns no funcionamento dos módulos eletrónicos e comandos incompatíveis com o funcionamento normal do veículo.

Sempre que algo foge ao comportamento esperado, podem ser acionados mecanismos de proteção adicionais.

A legislação também evoluiu

Nos últimos anos, a indústria automóvel passou a cumprir requisitos internacionais muito mais exigentes.

Entre os mais importantes encontram-se:

UNECE R155, dedicada à gestão da cibersegurança automóvel.

UNECE R156, focada na gestão segura das atualizações de software.

Estas normas obrigam os fabricantes a implementarem processos contínuos de identificação, avaliação e mitigação de riscos ao longo de todo o ciclo de vida do veículo.

Boas práticas para manter o seu XPENG protegido A tecnologia incorporada nos veículos XPENG inclui vários mecanismos de proteção contra ameaças digitais. Ainda assim, a segurança também depende da forma como o proprietário utiliza o automóvel e os serviços associados. Para reduzir riscos, recomenda-se que: Mantenha sempre o software do veículo atualizado, instalando as versões disponibilizadas pela XPENG.

Utilize uma palavra-passe forte e exclusiva na conta associada ao automóvel.

Ative métodos adicionais de autenticação sempre que estejam disponíveis.

Utilize apenas a aplicação oficial da XPENG e evite software de origem desconhecida.

Evite recorrer a redes Wi-Fi públicas quando aceder à sua conta ou realizar operações relacionadas com o veículo.

O futuro passa por automóveis cada vez mais protegidos

À medida que os veículos se tornam mais inteligentes, conectados e autónomos, a cibersegurança assume um papel tão importante quanto a segurança física.

Fabricantes como a XPENG têm vindo a investir significativamente em arquiteturas de software seguras, atualizações OTA, encriptação, autenticação e monitorização contínua para proteger tanto os ocupantes como os dados gerados pelos veículos.

A realidade é que, no automóvel moderno, a proteção já não depende apenas da resistência da carroçaria ou da eficácia dos sistemas de travagem. Depende também da capacidade de impedir que qualquer ameaça digital consiga interferir com o funcionamento de um dos equipamentos tecnológicos mais complexos que utilizamos diariamente.