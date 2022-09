Prison Tycoon: Under New Management chega às consolas

Prison Tycoon: Under New Management, é um desenvolvido pelos Abylight Studios e que reproduz a gestão de instalações prisionais.

Lançado originalmente para PC, o jogo vai em breve, aparecer também nas consolas. Venham ver mais...

Os estúdios indie espanhóis Abylight Studios, lançaram no ano passado Prison Tycoon: Under New Management para PC. Recentemente, veio o anuncio que o jogo está a caminho das consolas Xbox, Playstation e Nintendo Switch, no decorrer deste mês de Outubro.

Trata-se de um jogo de gestão que coloca os jogadores no papel do responsável por uma penitenciária e dessa forma, responsável pela sua gestão, manutenção e evolução. Pelo caminho, o objetivo é o de proporcionar aos prisioneiros um caminho para a reabilitação e reintegração na sociedade.

Esse é precisamente o foco do jogo: reabilitação em detrimento de punição, o que faz com que os jogadores tenham de manter um equilíbrio delicado entre medidas de segurança e serviços de apoio ao recluso (e aos funcionários do estabelecimento, claro).

Será necessário manter, tanto os reclusos como os funcionários e guardas prisionais, satisfeitos e com as suas necessidades satisfeitas de forma a que, por um lado, os reclusos não deitem a perder todo o trabalho de reabilitação que têm vindo a fazer e por outro lado, os funcionários façam o seu trabalho sem desleixo e com profissionalismo.

E isso pode-se obter através de várias formas. Por exemplo, a construção de um novo bloco de celas pode ajudar a minimizar o problema de sobre povoamento das celas existentes. Ou a criação de uma sala de terapia com Realidade Virtual pode ajudar a ultrapassar problemas de stress e fadiga mental dos reclusos.

Existem 5 cenários distintos para a construção do nosso estabelecimento prisional: tropical, tundra, taiga (floresta boreal), pântano ou deserto e cada qual traz os seus próprios desafios e problemas.

A contratação de funcionários para o nosso estabelecimento é, claro, também da nossa responsabilidade. Existem 12 tipos diferentes de funções que poderemos contratar para ajudar a manter as instalações. Cada qual terá as suas especializações, cabendo ao jogador escolher os melhores, tento em atenção outros aspetos como as necessidades especificas de cada um.

Por fim, e como não poderia deixar de ser, um estabelecimento prisional terá de ter mecanismos de segurança para impedir que os reclusos fujam. Guardas terão de ser contratados, câmaras de segurança montadas, torres de vigia erguidas, checkpoints montados entre muitos outros aspetos.

A edição de consola, que será lançada em Outubro, incluirá o jogo e os DLC, Roll Call DLC, Maximum Security DLC e Modo Sandbox.