Produtos que nos fizeram dizer “uau” no MWC 2025

O Mobile World Congress (MWC), edição 2025, aconteceu em Barcelona e o Pplware esteve lá. Comparativamente ao ano passado, não ficamos propriamente deslumbrados com os novos equipamentos e conceitos das tecnológicas. No entanto, alguns destacam-se pela evolução e inovação.

Xiaomi 15 Ultra

A Xiaomi anunciou o lançamento da sua mais recente gama de smartphones topo de gama, a série Xiaomi 15. Com uma versão normal e a versão Ultra, a Xiaomi posiciona-se no topo das melhores fabricantes de smartphones.

Inspirado no design clássico das máquinas fotográficas, o Xiaomi 15 Ultra combina uma qualidade de construção excecional com uma sensação de sofisticação. Está disponível em três elegantes acabamentos – Black, White e Silver Chrome.

O Xiaomi 15 Ultra possui um ecrã AMOLED WQHD+ de 6,73 polegadas, com uma resolução de 3200 x 1440 e uma densidade de píxeis de 522 ppi. Este equipamento vem com um sensor de impressão digital ultrassónico atualizado, que permite um desbloqueio ainda mais rápido e fiável, mesmo com os dedos molhados ou sujos, e tem um desempenho excecional em condições de pouca luz. Saber mais aqui.

Lenovo ThinkBook Flip AI PC Concept

Apesar de parecer um portátil normal, quando visto de frente, o modelo tem um segundo ecrã que pode ser dobrado para trás.

Este novo conceito da Lenovo desdobra-se para oferecer 18,1 polegadas de ecrã, num portátil que pode ser ideal para as necessidades de muitos utilizadores. Saber mais aqui.

Dragonwing: a primeira solução FWA 5G avançada do mundo

No MWC 2025, a Qualcomm revelou a plataforma Dragonwing FWA Gen 4 Elite, a primeira solução FWA 5G avançada do mundo, trazendo inovação com IA e velocidades ultrarrápidas.

A plataforma Elite Gen 4 da Qualcomm baseia-se nos recentemente anunciados modems X85 5G, permitindo assim o primeiro FWA 5G avançado do mundo, proporcionando uma ligação de banda larga sem fios de alta velocidade - saber mais aqui.

Primeiro computador biológico do mundo

Foi apresentado no Mobile World Congress 2025 o primeiro computador biológico “corpo numa caixa” do mundo que usa células cerebrais humanas com computação baseada em silício. E vai custar 35 mil dólares! Saber mais aqui.

Spark Slim - smartphone mais fino do mundo

O ano de 2025 está a ser marcado pelo regresso dos telemóveis finos, seja em modelos "normais" ou dobráveis. A Tecno apresentou o Spark Slim (um conceito funcional) do smartphone mais fino do mundo que tem uma espessura de apenas 5,75mm - saber mais aqui.

Xiaomi SU7 Ultra

O sucesso da Xiaomi no mercado automóvel é indiscutível. A marca conseguiu em apenas 1 ano algo que muitas demoraram vários anos a conseguir, e mesmo assim de forma diferente. Agora, Xiaomi volta a mudar o mercado ao apresentar o SU7 Ultra. Saber mais aqui.

Huawei Mate XT: o dobrável triplo da Huawei

A Huawei é uma das marcas que mais elevou o mercado dos smartphones nos últimos anos. A prova da sua capacidade única volta a surgir agora, com o Huawei Mate XT, um dobrável triplo que eleva tudo a um novo patamar - saber mais aqui.

Huawei Watch D2

O HUAWEI WATCH D2 monitoriza a sua Pressão Arterial Sistólica (SBP), Pressão Arterial Diastólica (DBP) e frequência de batimentos cardíacos continuamente, até durante o sono, para mostrar a sua pressão arterial em descanso, além de informar a média das últimas 24 horas, para detetar padrões ocultos.

HONOR

A HONOR apresentou no MWC uma nova estratégia ambiciosa para se tornar líder no ecossistema de dispositivos de IA. Anunciou um investimento substancial de 10 mil milhões de dólares nos próximos cinco anos para desenvolver tecnologias e produtos inovadores.

Para além desta nova estratégia, a marca apresentou ainda o AI PC HONOR MagicBook Pro 14, o HONOR Pad V9, o HONOR Watch 5 Ultra e os HONOR Earbuds Open. Estes novos produtos exploram já o melhor que a marca tem para oferecer.

E são estes os equipamentos (e carro) que nos fizeram dizer "uau" no MWC 2025. A edição deste ano focou-se muito na integração da IA nos equipamentos e também algumas inovações ao nível dos smartphones e PC portátil.