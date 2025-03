PassMark: WatchGuard Endpoint Security com bons resultados

As soluções de Segurança de Endpoint da WatchGuard alcançaram resultados excelentes no Relatório de Benchmark de Desempenho da PassMark, realizado em dezembro de 2024. Estes resultados reforçam o nosso compromisso de fornecer segurança de qualidade com impacto mínimo no desempenho do sistema.

A PassMark, uma autoridade confiável de benchmarking de terceiros, avaliou o impacto do desempenho de 10 soluções líderes de segurança de endpoint em ambientes corporativos, avaliando-as em 9 métricas de desempenho principais, incluindo as seguintes:

Eficiência do tempo de digitalização;

Utilização da memória durante os estados ativo e inativo;

Desempenho da navegação na Web;

Velocidade das ações de cópia, movimentação e eliminação de ficheiros;

Carregamento e execução de documentos do Office, entre outras.

WatchGuard Endpoint Security: Resultados excecionais com impacto mínimo

A WatchGuard anunciou que a solução WatchGuard Endpoint Security foi classificado na segunda posição, alcançando uma pontuação de impacto de 31 em 100. Essa pontuação é notavelmente menor, em comparação com fornecedores como Microsoft, BitDefender, Sophos, Trend Micro e Check Point, que apresentam um impacto no desempenho do endpoint bastante superior à solução da WatchGuard (mais do que o dobro).

Estes resultados realçam a eficiência da nossa solução na minimização do impacto no desempenho, fornecendo uma segurança forte com um efeito impercetível no desempenho dos endpoints.

A solução destaca-se em áreas-chave como:

Baixo consumo de recursos A excelente eficiência na utilização da memória e na velocidade de digitalização garante operações suaves sem comprometer a segurança.

Desempenho otimizado Supera os principais concorrentes no tratamento de tarefas diárias críticas, como a abertura e execução de ficheiros do Office.

Verificação rápida Proporciona um equilíbrio perfeito entre proteção avançada e velocidade operacional para manter o seu negócio a funcionar sem problemas.



O Relatório de Benchmark de Desempenho PassMark de dezembro de 2024 já está disponível no Centro de Recursos (aqui). Incentiva-se a leitura do relatório e a análise das razões que levaram a solução WatchGuard Endpoint Security a ser líder de mercado no fornecimento de proteção superior com impacto mínimo no desempenho – saiba o que distingue as soluções da WatchGuard das restantes em mercado.