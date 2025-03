Esta é a pior coisa que pode fazer aos seus olhos, segundo uma oftalmologista

É considerado o órgão mais complexo do corpo, a seguir ao cérebro, e contém mais de dois milhões de componentes funcionais! Segundo uma oftalmologista, esta é a pior coisa que pode fazer aos seus olhos.

No podcast "Am I Doing It Wrong?" do HuffPost, os anfitriões Raj Punjabi e Noah Michelson perguntaram a Amanda Redfern, oftalmologista e professora assistente no Casey Eye Institute da Oregon Health & Science University, o que nunca devemos fazer, se queremos que os olhos se mantenham tão saudáveis quanto possível.

Afinal, cerca de 80% de toda a aprendizagem ocorre através da visão!

Segundo a oftalmologista, não devemos, em circunstância alguma, dormir com lentes de contacto.

[...] é mau. É muito mau. Não o façam. É como um jogo de roleta russa.

Apesar de não acontecer necessariamente, após dormir com lentes de contacto, isto pode, por vezes, resultar numa úlcera da córnea, que é uma infeção na parte do olho que a lente de contacto cobre.

Não vai acontecer sempre, mas quando acontece, é terrível. Pode ser tão grave que, em casos realmente terríveis, se pode perder o globo ocular.

Além disso, em situações menos graves, pode originar uma cicatriz na córnea: "Se essa cicatriz estiver no centro da sua visão, isso pode afetá-la permanentemente, a menos que faça um transplante de córnea".

A oftalmologista alertou ainda para aqueles que usam lentes não se envolverem em qualquer atividade que possa comprometer ou contaminar as lentes, incluindo nadar numa piscina ou lago com elas colocadas; ou mesmo tomar banho com elas.

O problema com as lentes de contacto é que as bactérias ficam entre a lente e a córnea, o que pode provocar uma infeção e depois todas as complicações de que falámos. Em geral, não gostamos de nada que exponha o olho a algo não esterilizado.

Quando lhe perguntaram o que sugeriria se alguém estivesse de férias e se esquecesse de levar solução para lentes de contacto, obrigando-o a escolher entre dormir enquanto usa lentes de contacto ou usar água da torneira para as guardar, a oftalmologista recusou-se a escolher qualquer uma das opções.

Ambas as opções são horríveis. Prefiro que [deitem fora as lentes de contacto] e andem por aí um pouco desfocados durante o fim de semana.

Para manter os olhos saudáveis, Amanda Redfern recomendou ainda a utilização regular de proteção ocular.

Uso sempre proteção para os olhos se estiver a fazer um projeto em casa onde estou a martelar, a serrar - qualquer coisa onde algo possa voar para os meus olhos. Uso sempre proteção para os olhos, porque passo metade do meu tempo em consultas hospitalares e os traumatismos que se veem são de loucos.

Caso algo se aloje nos olhos, a oftalmologista aconselha a não remover por conta própria, mas antes recorrer a um profissional de saúde, pois tirar de forma descontrolada pode causar danos.

Por fim, a convidada do podcast desfez alguns mitos, nomeadamente o de que ler no escuro arruina a visão.