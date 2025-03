Será o smartphone mais fino do ano? O Tecno Spark Slim quer este título

O ano de 2025 está a ser marcado pelo regresso dos telemóveis finos, seja em modelos "normais" ou dobráveis. Várias marcas procuram apostar nesta caraterística e apresentar modelos que quase desafiam os limites do que é possível oferecer em termos físicos. Um novo concorrente, a Tecno, quer agora criar o smartphone mais fino do mercado e para isso apresentou o Spark Slim.

Felizmente, nos últimos anos as empresas têm preferido apostar em telemóveis mais práticos e potentes, sem dar tanta importância a terem mais ou menos 0,1 mm. No entanto, a tecnologia já chega a um ponto em que é possível recuperar a obsessão pela espessura sem fazer sacrifícios técnicos. Mas uma marca vai ultrapassar tudo, e é uma que provavelmente não se esperava, a Tecno.

Embora seja pouco conhecida na Europa, na verdade, é uma das marcas que está sempre presente em todas as tendências de mercado, ultrapassando por vezes até nomes consagrados. É o caso do novo Spark Slim, que se apresenta como “o dispositivo mais fino com uma bateria de 5.200 mAh”, com uma espessura de apenas 5,75 mm, o que para efeitos práticos significa que é o novo telemóvel mais fino do mercado.

A empresa teve de fazer este esclarecimento porque, na realidade, o Spark Slim não é o smartphone mais fino da história do setor, nem de longe. Como já dissemos, no passado muitas marcas esqueceram-se de fabricar um smartphone utilizável ​​na sua missão de reduzir a espessura, indo abaixo dos 5 mm. É por isso que a Tecno quis destacar a capacidade da bateria, de 5.200 mAh, para deixar claro que não está a fazer sacrifícios inúteis só para conseguir este feito.

Na verdade, tirando a espessura, este parece ser um telemóvel bastante convencional. O Tecno Spark Slim baseia-se num ecrã de 6,78 polegadas curvado nas laterais. Tem uma resolução de 1,5K, uma taxa de atualização de 144 Hz e um brilho máximo de 4.500 nits. A Tecno encontrou ainda espaço para encaixar duas câmaras de 50 Mpx, embora nas fotos seja possível ver o volume que criam na parte traseira.

O único aspeto do Spark Slim que ainda não foi revelado é o processador, com a Tecno a afirmar apenas que é um modelo octa-core que será lançado em breve. Assim sendo, é possível que este seja um modelo que ainda não foi apresentado e que provavelmente se destacará pelo baixo consumo e eficiência energética, o que terá permitido esta baixa espessura.

No geral, não se deve esperar muita potência do Spark Slim, principalmente porque a Tecno é uma marca orientada para o segmento baixo e médio. Espera-se que a empresa ofereça mais detalhes no MWC, onde o Spark Slim será revelado em todo o seu explendor.