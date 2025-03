O Xiaomi SU7 Ultra é já um sucesso! Esgotou em apenas duas horas e chegará também à Europa

Há algum tempo que se fala do novo Xiaomi SU7 Ultra. Este é o modelo desportivo do primeiro carro elétrico da marca e está finalmente apresentado. Se este já prometia muito, ficou agora comprovado o seu sucesso. A Xiaomi esgotou em apenas 2 horas as unidades que pretende produzir durante 2025 deste novo carro elétrico.

Xiaomi SU7 Ultra é já um sucesso

A Xiaomi revelou a sua ambiciosa meta na indústria automóvel. A empresa, que colocou o SU7 Ultra à venda e partilhou todos os seus detalhes, afirmou que atingiu um recorde de vendas em duas horas. Anunciou ainda que o veículo chegará à Europa no MWC 2025.

O SU7 Ultra é alimentado pela bateria Qilin 2.0 NMC desenvolvida pela CATL. Esta bateria, com uma capacidade de 93,7 kWh, oferece uma autonomia até 620 quilómetros (segundo a norma CLTC) com uma única carga. Também ambicioso em termos de desempenho, o SU7 Ultra pode atingir 1.770 Nm de binário e uma velocidade máxima de 359 km/h.

Em termos de carregamento rápido, o SU7 Ultra pode carregar a sua bateria de 10% a 80% em 11 minutos. O CEO da Xiaomi, Lei Jun, afirmou: “Não só oferecemos veículos elétricos de última geração, como também prometemos aos nossos clientes uma experiência de carregamento perfeita e conveniente”.

Vendas recorde e chegará também à Europa

O novo veículo elétrico da Xiaomi vai subir ao palco do Mobile World Congress (MWC) em Barcelona, ​​Espanha. O evento, que terá início a 3 de março, promete causar um grande impacto com o modelo SU7 Ultra. Por outro lado, o novo modelo, que começou a ser comercializado na China, atingiu o seu objetivo de vendas de 10.000 unidades em duas horas. Isto significa que a Xiaomi atingiu a sua meta anual.

Os objetivos da Xiaomi no setor dos veículos elétricos não se limitam ao SU7 Ultra. A empresa pretende lançar o modelo SUV YU7 em julho e duplicar o desempenho do ano passado, com uma meta de vendas de 300.000 veículos até ao final do ano.

Fica assim provado que a marca está mesmo lançada no mercado dos carros elétricos. Depois do sucesso do modelo base, surge agora os primeiros números do SU7 Ultra, que mais uma vez bateram todos os recordes e ultrapassaram todas as expertativas.