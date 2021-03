Pneu sem ar da Smart usa tecnologia da NASA para evitar furos

A NASA diz que reinventou a roda. Ora, projetos há muitos na Terra e rodas inovadoras que não têm ar e não furam, não são novidade. Apesar disso, continuamos com o tradicional a equipar os carros, motos, bicicletas e até aviões. No entanto, cá e noutros mundos, não há nenhuma empresa que tenha rodado tanto como a NASA. Desde há 50 anos, esta agência espacial desenvolve tecnologia para as rodas.

Tirando partido deste conhecimento, os revolucionários pneus Metl estão programados para serem lançados ao mercado no início do próximo ano.

Metl usa tecnologia espacial para um pneu que não tem ar

Durante mais de meio século, a NASA tem canalizado a sua tecnologia avançada para produtos de uso diário. Os materiais da agência espacial tocaram em praticamente tudo, desde colchões de espuma de memória, a sensores de imagem de smartphones, até às câmaras digitais.

Portanto, era apenas uma questão de tempo até que a sua tecnologia inovadora de pneus fosse adicionada à longa lista dos chamados spinoffs da NASA. Uma startup chamada Smart usa a tecnologia de pneus “Shape Memory Alloy”, isto é, uma liga com memória da forma.

Este pneu não tem ar e recorre à tecnologia que originalmente foi utilizada para fabricar os pneus dos rovers lunares e de Marte.

Agora a empresa colocou-os numa bicicleta e o produto chama-se Metl.

Pneus Metl: Da Lua e de Marte para as ruas da Terra

Composto por molas interligadas que não exigem inflação, os pneus da Smart assumem-se como superelásticos, feitos de titânio para resistir a terrenos acidentados. Basicamente, a empresa espera que a perspetiva de um passeio sem furos possa atrair ciclistas ecologicamente corretos, cansados ​​de deitar “tubos de borracha” ao lixo.

O Glenn Research Center da NASA desenvolveu originalmente o SMA. Neste projeto foi modificado o material típico do pneu pneumático elástico em ligas de memória capazes de suportar deformações reversíveis severas. Para combater os furos, os engenheiros da NASA decidiram criar um pneu que pudesse adaptar-se com flexibilidade a terrenos lunares e marcianos irregulares e voltar à sua forma original, enquanto ainda ostentava um controlo aprimorado.

Claro, fazendo por cá um paralelo de comparação, estamos provavelmente a falar na utilização desta tecnologia em bicicleta de todo-o-terreno. Portanto, como esta startup foi aprovada pela NASA, a Smart trabalhou em estreita colaboração com a agência espacial no seu pneu Metl, que deve chegar aos consumidores no início do próximo ano.

Leia ainda: