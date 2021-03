Carregador de iPhone incendeia-se e causa queimaduras no rosto do utilizador

Volta e meia surgem notícias de equipamentos que explodiram, se incendiaram ou que, de alguma forma, causaram algum problema ao utilizador.

E o caso de que falamos agora é mais um exemplo desses. A situação aconteceu no Reino Unido onde um carregador de iPhone se incendiou e causou queimaduras no rosto da sua proprietária.

Infelizmente, devido a vários problemas, alguns produtos tecnológicos podem explodir ou ficar danificados. E, por conseguinte, podem provocar ferimentos nos utilizadores. As situações deste género já são várias e, nalguns casos, as pessoas sofreram mesmo danos graves. Por exemplo, recentemente noticiámos que um iPhone X explodiu no bolso do seu proprietário e causou queimaduras.

Carregador de iPhone incendia-se e provoca queimaduras no utilizador

O caso aconteceu na passada quinta-feira (18) com uma jovem de 17 anos residente em Kitts Green, Birmingham, no Reino Unido. Amie Hall diz que ligou o seu iPhone ao carregador e, quando estava quase a adormecer, percebeu algo como chamas cor de laranja intermitentes que saíam do carregador.

Como consequência, as chamas causaram um pequeno incêndio no seu edredon da cama e deixaram a jovem com queimaduras na face direita.

Em entrevista ao BirminghamLive, Amie explica que a sua mãe conseguiu apagar o fogo sem necessidade de chamar os Bombeiros. No entanto deixa o alerta para que outras pessoas não deixem o smartphone ligado ao carregador durante a noite. Sobretudo junto a roupas de cama.

A jovem afirma que o iPhone estava ligado a um cabo original, no entanto o carregador não era da marca Apple. Mas, para já, ainda não foi determinada a origem do incêndio, e também não está descartada a hipótese de algum problema na tomada.

Depois do incidente, Amie partilhou algumas imagens da sua lesão na rede social Facebook. A jovem adianta ainda que “se eu estivesse a dormir, poderia ter sido muito pior”.

Apple vai investigar a situação

Como resposta ao sucedido, a Apple diz levar a segurança do cliente muito a sério. Um porta-voz da marca adianta que já está em contacto com a cliente para investigar o assunto. No entanto a empresa pede que as pessoas se informem sobre o carregamento seguro de dispositivos Apple, aqui.