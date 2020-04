Com o Coronavírus temos assistido a uma grande vaga de extinção de postos de trabalho um pouco por todo o mundo. No entanto, este não será o motivo para a OnePlus estar a reduzir significativamente a sua força de trabalho em alguns países europeus, nomeadamente no Reino Unido, França e Alemanha.

Na verdade, existem mercados que parecem já não ser sustentáveis para a empresa, querendo esta focar-se nos mercados-chave.

OnePlus quer focar-se nos mercados-chave

A OnePlus acabou de lançar os novos smartphones da linha OnePlus 8. No entanto, a par desta ação, a empresa estará a reduzir de forma significativa a sua força de trabalho na Europa.

Muitos escritórios no Reino Unido, França e Alemanha viram os postos de trabalho a serem reduzidos até cerca de 80%. Assim, algumas equipas ficaram reduzidas a apenas três trabalhadores mais relevantes. Esta informação é avançada pelo Engadget que cita fontes próximas da empresa.

Esta ação já havia sido tomada na Espanha e na Itália no verão passado, acabando mesmo as equipas por serem extintas ao fim de algum tempo. Segundo a empresa, esta ação faz parte de uma reestruturação normal da Europa, para se focarem nos principais mercados.

Antes desta vaga de despedimentos, a empresa contava com cerca de 2000 funcionários espalhados um pouco por todo o mundo. No entanto, não se sabe ao certo quantos serão afetados na realidade, nem se estão previstas contratações para outros mercados, já que um porta-voz da empresa referiu isso mesmo.

A Europa é um mercado muito importante para nós e existe desde o início do OnePlus. Estamos a proceder a uma reestruturação estratégica na Europa e, de facto, estamos a contratar na região.

Desta vez, o Covid-19 não é o culpado

Um pouco por todo o mundo, estamos a assistir a uma vaga de extinção de postos de trabalhos, motivada pela pandemia do Covid-19. A verdade é que esta ação da OnePlus nada terá a ver com isso. Além dos despedimentos de Espanha e Itália há quase um ano, no Reino Unido, também já tinham sido dados sinais de que a empresa estaria a afastar-se de tal mercado. No caso, várias operadoras de rede móvel já se tinham afastado da OnePlus. O OnePlus 8, por exemplo, apenas está a ser suportado uma das empresas a atuar no país.

Para a queda da empresa nalguns mercados europeus poderá estar em causa o seu percurso com o lançamento de smartphones a preços já muito próximos dos demais concorrentes e, além disso, a chegada tardia ao 5G e a outras tecnologias de topo.