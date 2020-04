As melhores VPNs para trabalhar em segurança a partir de casa

Infelizmente, parece que a quarentena está para durar e o trabalho a partir de casa tem ganho cada vez mais peso na sociedade. Possuir as ferramentas corretas é essencial e, na informática, quanto mais eficazes melhor.

Hoje apresentamos várias soluções em VPN que ajudam a garantir um canal seguro enquanto comunicamos e que nos protegem de olhares indiscretos enquanto disfarçam os nossos IPs e muito mais.

O que é uma VPN

Antes de tudo, fazemos uma pequena descrição sobre o que é uma VPN, uma vez que o objetivo deste artigo é chegar a todos os tipos de utilizador, seja mais experiente ou menos experiente.

Assim, uma rede virtual privada (virtual private network ou VPN) é um serviço que nos permite conectar à Internet ou estabelecer ligações entre dispositivos via túnel encriptado.

Então, a criptografia utilizada nas conexões da VPN permite garantir a privacidade online bem como a proteção de dados sensíveis.

Entretanto, é importante saber que as VPNs são frequentemente usadas para proteger conexões a hotspots públicos de Wi-Fi, ocultar endereços IP e tornar a nossa navegação privada.

Surfshark

Em boa verdade, a Surfshark é uma das mais importantes e capazes VPN do mercado atualmente.

Acima de tudo, a qualidade e quantidade de serviços oferecidos pela Surfshark estão muito acima da média, quando comparado com os mesmos tipos de serviço.

Características Surfshark

De forma resumida, podemos apontar as suas principais características:

CleanWeb – torna possível surfar num oceano cibernético limpo sem publicidade, localizadores, malware e tentativas de phishing;

Dispositivos ilimitados – podemos conectar e utilizar todos os dispositivos em casa ao mesmo tempo, e com esta VPN ativada;

Whitelister – é possível determinar que certos aplicativos e websites específicos ignorem a VPN, como por exemplo com o home banking;

Política estrita contra registos – esta VPN e os seus programadores afiançam que não monitorizam, localizam ou armazenam as nossas ações online:

Kill Switch – trata-se de uma rede de segurança caso a conexão VPN caia, desativa as comunicações de imediato;

DNS privado e proteção contra fugas de informação – com um DNS privado em cada servidor e proteção contra fugas de informação ao usar o stack IPv4;

Modo camuflagem – este modo garante que nem o fornecedor de internet consegue dizer que estamos a usar uma VPN;

MultiHop – tecnologia que permite a conexão via vários países de uma vez para levar a proteção da sua identidade e a camuflagem a outro nível;

Modo NoBorders – teoricamente a internet deve ser aberta a todos por isso, este modo, permite usar o Surfshark até em regiões restritivas;

Ocultar ou IP – podemos, assim, proteger a privacidade ao ocultar o endereço de IP real que pode estar ligado à nossa identidade digital;

Criptografia – os dados pessoais são protegidos com criptografia líder AES-256-GCM;

Protocolos seguros – IKEv2/IPsec é o protocolo padrão, mas é possível alterar para OpenVPN.

Além de todos estes pontos, a sua fiabilidade aliada a uma relação preço/qualidade bem interessante, vai ser possível obter um preço fantástico.

Um serviço altamente premium durante dois anos que pode ser consultado aqui.

Sem dúvida, uma das VPN’s mais recomendadas do momento.

SURFSHARK

NordVPN

Com efeito, a grande imagem de marca da NordVPN é: segurança online para todos!

Por outro lado, adotando a política em que a Internet poderia ser melhor do que é hoje: mais aberta, privada e segura, os técnicos da NordVPN desenvolveram nos últimos 6 anos uma ferramenta de segurança e privacidade para aproximar esta visão da realidade.

Em resumo, a NordVPN simplifica bastante. As tecnologias de ponta protegem a nossa atividade na Internet de hackers e malware, protegem em redes Wi-Fi públicas e também bloqueiam anúncios irritantes.

Desde a protecção de IP até à função Kill Switch, a NordVPN ganha um vasto conjunto de adeptos pela sua facilidade de uso. Poderão consultar toda a informação neste link.

ProtonVPN

Com toda a certeza, cada vez que utilizarmos a ProtonVPN para navegar na Internet, teremos, sem dúvida, uma ligação encriptada.

Então, ao encaminhar a nossa ligação através de túneis encriptados, as funcionalidades avançadas de segurança da ProtonVPN garantem que um atacante não consegue aceder à ligação.

Por outro lado, esta VPN também permite aceder a websites que possam estar bloqueados no nosso país.

Com mais de 700 servidores espalhados por todo o mundo, esta VPN apresenta pontos principais:

Política estrita de não utilização de logs;

Todas as aplicações são de código aberto e auditadas;

Ligações de alta velocidade (até 10 Gbit);

Sede da marca na Suíça;

Garantia de 30 dias de devolução do dinheiro

É uma VPN europeia, com ligações bastante seguras e com uma relação preço que pode ser interessante. Todas as informações estão aqui.

PureVPN

A PureVPN consiste numa rede de servidores (mais de 1000 servidores em mais de 140 países), que garantem toda a privacidade das comunicações. Mesmo para quem considera que a existência desta rede de servidores não garante a segurança pretendida das comunicações, fique a saber que o cliente de VPN PureVPN possui funcionalidades extra que garantem a máxima proteção.

Este serviço permite que o utilizador se ligue aos mais diversos servidores, localizados em quase todo o mundo, e com latências bastante baixas. Podemos simplesmente escolher qual a ligação que nos garante a menor latência. É importante também referir que não existirem limites de tráfego.

Quem beneficia com o uso de uma VPN?

Na verdade, existem vários sectores, pessoas e serviços que podem beneficiar, e muito, com uma VPN. Vejamos alguns exemplos:

Geeks de privacidade: O utilizador deveria poder conseguir controlar a sua privacidade. Uma VPN protege todos os nossos dados e garante que não ficará exposto ao navegar pela net

Devotos da segurança: É sempre uma boa ideia tomar passos extras para se proteger online. Muitas das VPNs possuem criptografia AES-256-GCM

Ativistas de direitos humanos: Em alguns países, a liberdade de expressão pode vir com pesadas consequências. Ocultar a identidade, ultrapassar a censura e falar com o mundo com uma VPN.

Fãs de desportos: Não perca nenhuma partida porque estar num país diferente. Possibilidade de ver os jogos preferidos de qualquer lugar do mundo com uma VPN.

Viajantes: Quando viajamos, o Wi-Fi público é uma necessidade. É importante não comprometer a segurança e usar uma VPN em redes públicas.

Jogadores fanáticos: Aproveite jogos antes de eles estarem disponíveis no país de origem; veja os preços melhores e jogue com os amigos internacionais nos mesmos servidores com uma VPN.

Fãs de cinema e series: Conecte-se a um servidor VPN de um país diferente para aproveitar bibliotecas de serviços de streaming como Netflix, BBC iPlayer, Disney Plus e vários outros.

Entusiastas de Torrent: Basta conectar-se a uma VPN e aproveitar a partilha privada de P2P.

entre outros…

Conclusão

Portanto, apresentadas todas as opções, pedimos para encarar este artigo como sendo uma opção às dezenas de VPNs que existem no mercado.

Surpreendentemente, existem algumas VPN com opções extra que podem ajudar a decidir pela sua aquisição. Na maioria dos casos, uma VPN como a Surfshark, sem descurar as demais apresentadas, vai ser a ferramenta perfeita para manter a harmonia da segurança e parcimónia do teletrabalho sem o desconforto de pensar permanentemente se os nossos dados estão somente connosco ou não.

No fundo, nos dias de hoje, as VPNs ganham a sua importância e devem ser encarados pelos utilizadores, cada vez mais, como uma grande mais valia na protecção contra os exponenciais aumentos dos ciberataques.