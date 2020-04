Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Esta semana no consultório Pplware temos os seguintes temas para questões colocadas pelos nossos visitantes:

Como consigo ter o Linux no meu tablet Android?

Bom dia, Tenho um tablet samsung com sistema android. A minha questão é se é possível instalar de raíz linux ou windows para ter o meu programa de facturação, já que ainda não existe na versão

android. Ou se dentro do sistema android é possível ter o linux ou android. Muito obrigado. Sérgio Silva

Resposta:

Sérgio,

Por muito interessante que isso possa parecer, não existe uma forma de fazer a transição entre o Android e outro sistema operativo.

Vários projetos tentaram conseguir esse passo, mas infelizmente acabaram por nunca conseguir ter uma solução que pudesse ser usada.

Existe, no entanto, uma forma de ter o Linux a correr no Android, usando uma app e a virtualização que ela disponibiliza.

No artigo abaixo encontra todas as instruções para ter o Linux no seu tablet:

[Respondido por Pedro Simões]

Que fatores devo ter na instalação de uma VPN?

Boa noite, Se possível, peço favor de ajuda para responder a uma questão sobre “acesso remoto” via VPN, a rede informática: Que ou quais aspetos (principais) se devem ter em atenção na situação de acesso simultâneo de vários utilizadores? Obrigado. M. Vidal

Resposta:

M. Vidal,

Uma VPN, tal como o nome indica, é uma rede virtual privada, ou seja, é como uma rede local mas assente sobre uma rede externa. Portanto, a vantagem está na quebra da possibilidade da existência de estranhos na mesma rede.

Para uma situação de utilização partilhada da VPN, os riscos são os mesmos como em qualquer rede de dados. Se temos alguém na nossa rede local que não seja da nossa confiança, então podemos estar numa situação vulnerável, tal como numa VPN que tenha outros utilizadores.

Portanto, os cuidados são os “normais”: utilizar apenas ligações seguras (https), certificar que não existem portos abertos na firewall (e aqui é importante ter uma firewall robusta), certificar que não estão pastas partilhadas na rede, entre outros.

[Respondido por Hugo Cura]

Porque o meu relógio Huawei não se liga ao P40 Lite?

Boa noite, comprei um Huawei p40lite e efetuei o backup para instalar os serviços da Google. Parece estar tudo a funcionar corretamente, à excepção do wear os não conseguir emparelhar conta da google com o huawei watch2. O relógio recebe notificações, chamadas, só não tem nenhuma conta associada, quando tento faze-lo dá erro na app. Há ou existe alguma forma de conseguir faze-lo? Obrigado Boa noite Cumprimentos Pedro Rodrigues

Resposta:

Pedro,

Não notámos nenhuma situação quando testámos e fizemos o vídeo que apresentámos.

No entanto, há um ponto que referimos e reforçámos como muito importante. Todas as contas devem ser adicionadas no início do processo de instalação.

Mais tarde, e mesmo que assim o pretenda, não será possível fazer. Perguntamos por isso se está a usar a mesma conta.

Outra coisa que poderá fazer é remover e reinstalar a app da Google e verificar se o problema ainda se mantém.

Por fim, e este é o que me parece mais lógico, é que abandone essa app e que passe a usar a aplicação Saúde da Huawei, onde pode configurar o seu relógio da Huawei.

[Respondido por Pedro Simões]

Que acham Huawei Band 4 Pro e Mi Band 4 para nadar?

Boa tarde, Li com gosto um artigo do vosso colaborador Pedro Pinto sobre um relógio Garmin em que me pareceu que ele também pratica natação. Eu gostava de comprar um fitnesstracker mas infelizmente em relação a natação só encontro testes sobre Garmins, Suuntos etc. Na fase económica em que estamos não quero gastar tanto dinheiro. Seria possível passarem esta mensagem a ele com intuito de saber o que ele acha Huawei Band 4 Pro e Mi Band 4 para nadar? A Huawei tem tido problemas na app…não sei se vão ser resolvidas ou não, mas tem GPS o que me poderia permitir fazer natação em águas abertas. Agradeço a vossa atenção. Miguel Cruz

Resposta:

Miguel,

É claro que isso é uma escolha que se está totalmente dependente do orçamento. As marcas que referiu têm várias gamas, e não fica claro não só o orçamento, mas também não fica claro qual o nível de precisão que pretende na monitorização da natação… e digo isto, porque a Huawei Band 4 Pro e a Mi Band 4 não têm GPS e apenas conseguem fazer uma estimativa com base no acelerómetro.

A olhar a um orçamento baixo, pelo menos no segmento dos smartwatches, a Xiaomi/Huami tem algumas soluções à prova de água, com GPS, e portanto conseguem um precisão muito superior a qualquer Band que não tenha GPS.

Já analisámos o Amazfit Stratos, há cerca de 2 anos:

Não é propriamente um modelo recente, mas é uma indicação do que pode esperar num smartwatch Amazfit. Atualmente, existem os Amazfit GTR, GTS e T-Rex, por preços pouco acima de 100€.

[Respondido por Hugo Cura]

Como instalo os serviços Google no meu Huawei P40 Lite?

Olá boa tarde, adquiri um p40 lite. Sabia que não teria os serviços Google. Mas depois vi no vosso site que existia esse possiblidade..não fazem é referência se funciona no 4 lite, sabem dizem-me? Tentei e no passo que tento fazer a cópia, o telemóvel que reconhece a pen perfeitamente , não encontra o back up como mostro nas fotos em anexo . Desde já obrigado. Manu Rodrigues

Resposta:

Manu,

O procedimento que apresentámos pode ser usado em qualquer smartphone Huawei recente e que não tenha os serviços Google instalados.

Assim, o P40 Lite é elegível para que este possa ser usado, sem qualquer problema e com uma taxa de sucesso.

O problema poderá ser contornado de uma forma simples. Reveja a formatação da pen e garanta que está em Fat32. Isso poderá ser feito no Windows, de forma simples.

Depois, e como explicámos no vídeo anterior, pode copiar o ficheiro zip diretamente para a pen e fazer no smartphone o descomprimir do zip.

Isso é feito carregando no ficheiro para o selecionar e depois carregando nos 3 pontos da barra que surgir em baixo, escolher a opção Extrair para. Deve ser escolhida a raiz da pen como destino.

Dai para a frente, deverá seguir os passos apresentados.

[Respondido por Pedro Simões]

Indeciso entre o Realme X2 ou Xiaomi MI 9T, o que acham?

Boas,

Gostaria de ter a vossa opinião. Quero adquirir um telemóvel Android até 300€. A minha utilização é mais fotos, visualização de vídeos, alguns jogos e seguir trilhas. Tenho alguns colegas que têm Xiaomi e por vezes têm problemas com o GPS e este é um factor importante para mim. Estou indeciso entre Realme X2 ou Xiaomi MI 9T, o que acham? Já agora, se houver um outro modelo dentro do preço e que seja superior, agradecia a dica. Obrigado Gonçalo Pedro

Resposta:

Gonçalo,

Já testámos uma gama muito alargada de smartphones Xiaomi e nos últimos tempos o GPS não deu qualquer problema, pelo menos desde um Redmi Note 3 com o SoC MediaTek que tinha alguma fama disso (e todos os MediaTek em geral, dessa altura),

Olhando a esses 2 modelos, são de facto muito semelhantes, mas diria que o Realme X2 pode sair um pouco a ganhar: o ecrã é Super AMOLED, tem câmara quádrupla (que permite mais diversidade na escolha), e tem carregamento rápido VOOC 4.0 a 30W (contra 18W).

A Realme tem-se revelado extremamente competitiva e, neste caso, poderá ser a melhor escolha. Considerando o orçamento, e uma vez que tem interesse nessas marcas, diria que é provavelmente a melhor escolha.

[Respondido por Hugo Cura]

