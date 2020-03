NOS: Routers perderam a funcionalidade de DDNS?

É verdade que os routers das operadoras já oferecem um conjunto interessante de funcionalidades, mas poderiam oferecer bem mais. No entanto, recentemente os clientes da NOS queixaram-se que alguns routers deixaram de ter suporte para DNS dinâmico.

Segundo as informações, tal apenas aconteceu nos Router 5.0 e Router 4.0.

O tema foi lançado e tem vindo a ser discutido no próprio fórum da NOS. De acordo com informações do Departamento Técnico da própria operadora, os Router 5.0 e Router 4.0 deixam de ter suporte para DDNS! O Router 3 continua a ter suporte para DDNS.

Clientes da NOS indignados com situação…

Indignados, alguns clientes da operadora têm deixado questões como, por exemplo, se esta remoção da funcionalidade:

É definitiva?

Afeta apenas os Routers 4 e 5?

Quais as razões que levaram a NOS a remover o suporte DDNS?

Afeta também os ROUTERS instalados em acessos empresariais?

Como vão as empresas / clientes que dependem do serviço DDNS resolver este problema? A NOS vai facultar uma alternativa, ou vai obrigar os clientes a cancelar o contrato com justa causa, por forma a optarem por outro operador?

Oficialmente a operadora ainda não se pronunciou sobre o caso. Entretanto, um cliente referiu que no Router 5.0 a funcionalidade foi reentroduzida.

O DNS dinâmico (DDNS ou Dynamic DNS) é um método de atualizar automaticamente um servidor de nomes no Domain Name System (DNS). Com DDNS ativado, a configuração dos nomes de host configurados, endereços ou outras informações, são atualizadas sempre que houver alguma alteração.