Mais smartphones no mercado significa então também maior competitividade para ser o melhor. Desta forma, o AnTuTu Benchmark dá-nos uma valente ajuda.

Através da análise global, a plataforma chegou à conclusão de quais os 10 smartphones topo de gama, e também gama média, com maior desempenho de fevereiro.

Com tantas ofertas no mercado, torna-se confuso e difícil escolher o que melhor se encaixa nas nossas necessidades, e também no nosso bolso, monetariamente falando.

Mas podemos sempre recorrer a ferramentas como o AnTuTu Benchmark, uma app famosa por analisar várias características dos smartphones, fazendo comparativos entre diversos dispositivos.

Os 10 smartphones topo de gama com melhor performance de fevereiro de 2020

Segundo o AnTuTu, o topo de gama com melhor performance de fevereiro de 2020 é o ASUS ROG Phone 2, com Spandragon 855+ e de 12GB + 512GB.

De seguida encontramos o OnePlus7T, também com Snapdragon 855+ e de 8GB + 256GB. Em terceiro lugar ficou o realme X2 Pro, com o mesmo chip e de 12GB + 256GB.

O OnePlus 7 Pro ficou no 4º lugar, seguido do OnePlus 7, ambos com Snapdragon 855 e com 8GB + 256GB.

Por sua vez, no 6º lugar ficou o Samsung Note10+ (9825) com Exynos 9825 e de 12GB + 256GB, e na sétima posição encontra-se o Redmi K20 Pro, com Snapdragon 855 e de 6GB + 128GB.

Nos últimos lugares temos, por ordem decrescente, o Samsung Note10+ (9825) com Exynos 9825 e de 8GB + 256GB; o Xiaomi Mi 9 com Snapdragon 855 e 6GB + 128GB; e o Xiaomi Mi 9T Pro, com o mesmo chip e de 8GB + 256GB.

Os 10 smartphones de gama média com melhor performance de fevereiro de 2020

Relativamente aos smartphones de gama média, ganha na performance o Redmi Note 8 Pro, com Helio G90T e de 6GB + 128GB. Em segundo lugar encontramos o Samsung A71 com Snapdragon 730 e de 8GB + 128GB, seguido do Xiaomi Mi 9T com o mesmo chip e de 6GB + 128GB.

Em 4º lugar ficou o Xiaomi Mi Note 10 com Snapdragon 730G e de 6GB + 128GB e no 5º encontra-se o realme XT, com Snapdragon 712 e de 8GB + 128GB.

O realme Q com Snapdragon 712 e 8GB + 128GB é p 6º da lista e em seguida surge o Xiaomi Mi 9 Lite com Snapdragon 710 e 6GB + 128GB. O Vsmart Live com Snapdragon 675 e 6GB + 64GB é o 8º na lista.

Por fim, no 9º lugar temos o Samsung A70 com Snapdragon 675 e em último está o Samsung A51 com Exynos 9611, ambos com 6GB e 128GB.

Para si, qual o melhor smartphone destas duas listas?