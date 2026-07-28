Mulher cega recupera a visão após transplante inovador de células estaminais

Uma mulher que perdeu a visão devido a uma lesão grave na córnea voltou a conseguir ver graças a um procedimento pioneiro que poderá representar um marco no tratamento de algumas formas de cegueira.

A técnica, desenvolvida por investigadores e cirurgiões especializados em oftalmologia, permitiu restaurar a superfície da córnea, devolvendo-lhe a transparência necessária para que a luz voltasse a atravessar corretamente o olho afetado.

A intervenção recorreu a um transplante de células estaminais retiradas do olho saudável da própria doente.

Um transplante feito a partir do próprio olho

O procedimento consiste na recolha de células estaminais localizadas na região do limbo da córnea do olho saudável. Estas células são depois multiplicadas em laboratório durante várias semanas, até existir uma quantidade suficiente para serem transplantadas para o olho lesionado.

Após a cirurgia, as novas células regeneram a superfície ocular, substituindo o tecido danificado e permitindo recuperar gradualmente a visão.

Como as células pertencem à própria paciente, o risco de rejeição é significativamente reduzido, eliminando também a necessidade de recorrer a um dador.

Resultados muito promissores

Os especialistas acompanharam a evolução da doente durante vários meses e verificaram uma recuperação significativa da visão, suficiente para que pudesse voltar a realizar tarefas do quotidiano que anteriormente eram impossíveis.

Embora a técnica não seja indicada para todos os tipos de cegueira, poderá beneficiar milhares de pessoas que perderam a visão devido a queimaduras químicas, traumatismos ou outras doenças que destruam as células estaminais da córnea.

Os investigadores referem que os ensaios clínicos realizados até ao momento apresentam uma elevada taxa de sucesso, reforçando o potencial desta abordagem como alternativa aos transplantes tradicionais de córnea.

Este avanço demonstra o crescente papel da medicina regenerativa no tratamento de doenças anteriormente consideradas irreversíveis. O recurso a células estaminais está a abrir caminho a terapias inovadoras capazes de reparar tecidos e órgãos danificados, reduzindo a dependência de transplantes convencionais.