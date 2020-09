Nintendo 3DS descontinuada depois de 9 anos no mercado

Não é uma notícia que chega do nada, pois a Nintendo já tinha anunciado que não desenvolveria mais jogos para esta consola. Depois de 9 anos e 76 milhões de vendas, a empresa descontinuou o seu modelo 3DS.

O anúncio foi feito de forma subtil nos sites japonês e britânico da própria Nintendo.

Nintendo 3DS descontinuada

Se 2020 está já a ser um ano atípico, as empresas estão a conseguir contribuir, descontinuando produtos e marcas relevantes. Depois de 76 milhões de vendas, ao longo de 9 anos, a Nintendo decidiu descontinuar um dos seus modelos de videojogos portáteis, o 3DS.

A novidade foi dada de forma subtil nas páginas oficiais da marca, no Japão e Reino Unido. Ademais, também parece ter retirado as referências à consola da sua página oficial americana. Aliás, era já de esperar, na medida em que a Nintendo tinha já anunciado que não planeava produzir mais jogos para o modelo.

A diferença de este para os outros modelos da Nintendo fixava-se na capacidade de enganar o olho humano, a ponto de ser possível ao jogador ver em 3D sem recorrer a óculos especiais, por exemplo.

Nintendo Switch a tomar o lugar da 3DS

Conforme a Nintendo Switch foi crescendo, devido à pandemia da COVID-19, a empresa japonesa pediu aos seus fornecedores que aumentassem a sua produção em 20%. Esta, por sua vez, pode ser jogada em casa, ligada à televisão, ou em viagem, por exemplo, de forma portátil.

Apesar de a Nintendo 3DS ter vendido quase 76 milhões de unidades, em todo o mundo, em junho, a Switch rapidamente recuperou terreno, com mais de 61 milhões de unidades vendidas. Isto, tendo sido lançada seis anos depois.

De realçar que, em 2011, quando foi lançada, a Nintendo 3DS não obteve as vendas esperadas, levando a uma descida do seu preço. Depois, foram lançadas outras versões do sistema, incluindo uma 2DS, sem a funcionalidade 3D.