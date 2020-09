Uma prova de que a realme quer vingar no mundo dos smartphones, além do óbvio lançamento de produtos distintos, vê-se agora com a preocupação em atualizar os seus dispositivos para a mais recente versão do Android.

O Android 11 e a interface de utilizador realme UI com grandes novidades chegam a 21 de setembro.

A Xiaomi e a Oppo, assim que a Google lançou o Android 11, aprontaram-se a lançar as suas versões das interfaces de utilizador. Estas duas empresas, por norma, destacam-se pela rapidez com que oferecem aos utilizadores, pelo menos dos smartphones mais recentes, estas atualizações.

realme UI 2.0 baseada em Android 11 chega a 21 de setembro

Agora, a realme prepara-se para entrar na corrida e anuncia o lançamento da sua interface de utilizador realme UI 2.0, baseada em Android 11.

Será no dia 21 de setembro que a empresa dará a conhecer todas as novidades da nova versão da realme UI que chegará já na nova linha de smartphones narzo 20. Estes smartphones são, no entanto, dirigidos ao mercado indiano.

O Realme X50 Pro já recebeu a versão beta desta UI, sendo, nada mais, que uma versão ajustada da ColorOS 11 já lançada pela OPPO. É relevante referir que a realme e a Oppo são empresas do mesmo grupo, pelo que é normal que existem pontos que as aproximem.

Será durante o evento de dia 21 que a empresa irá anunciar oficialmente os modelos e mercados que irão receber a realme UI 2.0 e o cronograma das atualizações.

narzo 20 by realme

Quanto à linha de smartphones narzo 20, serão anunciados então os modelos narzo 20, narzo 20A e narzo 20 Pro. Na página dedicada ao anúncio há um grande destaque para a bateria e para o carregamento.

Aponta-se assim que o narzo 20A venha com uma bateria de 5000 mAh com carregamento a 10 W e que o narzo 20 tenha uma bateria de 6000mAh, que carrega a 18W.