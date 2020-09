Imagens oficiais mostram as especificações do Samsung Galaxy S20 FE

Depois de vários rumores, leaks e informações vazadas, finalmente são conhecidas algumas imagens oficiais da Samsung que deixam a descoberto aquilo que se espera do novo Galaxy S20 FE.

O smartphone será lançado na próxima quarta-feira, dia 23, mas através de um infográfico agora revelado, é possível comprovar algumas das principais características deste modelo.

O mundo está prestes a conhecer oficialmente, e de uma vez por todas, o Samsung Galaxy S20 FE 5G (Fan Edition), também considerado como a versão Lite do Galaxy S20.

A data de lançamento do equipamento está marcada para a próxima quarta-feira, dia 23 de setembro. Mas, antes disso, mais algumas novidades ficaram agora conhecidas, desta vez são conteúdos oficiais da Samsung.

Imagens oficiais do Galaxy S20 FE divulgam grande parte das especificações

Por cortesia do popular utilizador do Twitter Evan Blass (@evleaks), a Internet teve acesso a um conjunto de imagens oficiais da Samsung sobre o Galaxy S20 FE 5G.

Através das imagens, conhecemos melhor mais pormenores sobre o equipamento, ao nível de ecrã, processador, bateria, memória, câmaras, entre outros.

Este modelo deverá ser o último da gama S20, para depois abrir a porta à linha Galaxy S21 que chegará em 2021.

O equipamento traz um ecrã plano OLED de 6,5 polegadas, com resolução Full HD+ e uma taxa de atualização de 120 Hz. Não há, assim, uma extensão do ecrã pelas laterais.

No ecrã encontra-se apenas um pequena perfuração para albergar a câmara frontal de 32 MP. Esta ferramenta conta com o slogan da Samsung “Saia das selfies para auto retratos“.

Já o conjunto de três câmaras que se encontra na traseira é comporto pela principal de 12 MP, uma grande angular de 12 MP e um sensor de telefoto de 8 MP e zoom até 3x. O zoom pode chegar até 30x através do processador de imagem do smartphone.

O Samsung Galaxy S20 FE é descrito como um dispositivo capaz de obter um ótimo desempenho nas fotos em ambientes com pouca luz. Conta ainda com vários recursos de Inteligência Artificial para o melhor resultado possível.

Quanto ao processador, o telefone traz o Snapdragon 865 da Qualcomm, com suporte para 5G. No entanto há indicações de que a versão 4G virá com o Exynos 990.

Virá com uma memória RAM LPDDR5 de 8 GB e 128 GB de armazenamento interno, que pode ser expandido até 1 TB com um cartão microSD.

Bateria de 4.500 mAh e disponível em várias cores

O Galaxy S20 FE será resistente à água e poeiras com uma certificação IP68.

A bateria terá uma capacidade de 4.500 mAh com as opções de carregamento com fios (25 W), sem fios (10 W) e carregamento reverso (PowerShare).

O smartphone estará disponível nas cores azul escuro, branco, laranja, rosa, verde e vermelho. Já anteriormente haviam sido divulgadas imagens de alta qualidade do Galaxy S20 FE onde as cores se mostraram vibrantes e metalizadas.

Quanto ao sistema operativo, este será o Android 10, com personalização OneUI.

De acordo com as informações, o Samsung Galaxy S20 FE deverá ser apresentado na próxima quarta-feira, e cá estaremos para dar conta de todas as novidades.