Ao contrário de outros serviços de streaming, o Disney+ não tem disponível uma app para os sistemas operativos de desktop. Focaram-se nos dispositivos móveis, nas TVs e têm no browser uma alternativa para quem quer usar este serviço de forma diferente e em ecrãs maiores.

Claro que existe sempre uma alternativa, mais ajustada aos utilizadores, que querem um melhor aproveitamento de ecrã. Assim, quem tem o Windows 10 ou o macOS tem uma forma simples de ter uma app do Disney+. Basta usar o browser, mas com uma pequena alteração.

Criar uma app para o Disney+

Cada vez mais os serviços presentes na Internet preparam os seus sites para serem usados como PWA. Estas ajustam o que vemos no browser para uma interface mais minimalista e com apenas os elementos essenciais. Assim, conseguem tornar-se uma verdadeira app para ser usada.

Esta é a solução a usar para ter a app do Disney+ que a empresa não criou. Consegue uma limpeza total do browser, sem todos os elementos conhecidos e que acabam a ocupar espaço essencial para visualizar os conteúdos.

Uma PWA no browser é a solução

Devem começar por abrir o browser, que tanto pode ser um baseado no Chromium, como o Chrome, o Edge ou outro, como igualmente o Firefox. De seguida, só precisam de aceder ao Disney+, autenticando-se com a conta de utilizador que normalmente usa.

De seguida deve abrir o menu do browser, carregando nos 3 pontos no canto superior direito. No menu apresentado deve ter presente a opção Aplicações, que será aberta para a lista de apps PWA.

Tudo acontece no navegador que sempre usou

Presente vai estar também a opção para instalar o site visitado como uma aplicação. Devem selecionar essa opção para continuar. Recordem que devem estar no site do Disney+ nesse momento.

De seguida irá ser pedido que definam um nome para essa nova app. Devem chamá-la de Disney+, mas qualquer outro nome é aceitável. Terminem o processo com o carregar no botão Instalar.

Transparente e com a garantia de qualidade

De imediato a versão PWA do Disney+ é aberta e dá acesso ao site com uma interface mais adaptada. Esta pode ser redimensionada para o tamanho desejado, mantendo toda a sua estrutura, novamente de forma arrumada.

Também vão ver que mesmo estando dentro de uma janela do browser desapareceram muitos elementos. Ausente está a barra de endereço e também os outros separadores. Apenas um pequeno menu pode ser chamado.

Uma solução limpa para o Windows 10 ou o macOS

Se fecharem o browser, podem, entretanto, voltar a esta PWA. Para além de a poderem prender na barra de tarefas ou noutra área, podem sempre aceder ao mesmo menu Apps do browser e encontrar lá esta nova app.

Não sendo uma app nativa e criada de raiz para o Disney+, esta é certamente uma excelente alternativa. Diretamente no browser e com uma interface bem construída, podem usar este serviço no Windows, no macOS ou qualquer outro sistema operativo com um browser que suporte PWA.