Mulher foi enganada por “astronauta russo” que alegou precisar de dinheiro para voltar à Terra

Possivelmente já vimos um pouco de tudo no que toca a engenhosos engodos para roubar terceiros. Um príncipe africano que deixou uma herança, mas não tem herdeiros para ficar com milhões, uma conta por pagar num banco no outro canto do mundo, ameaças de corte de energia e muitos outros esquemas. Agora, um astronauta russo a pedir dinheiro para voltar para a Terra... essa é nova!!!

Chamemos-lhe astronauta, sendo russo, um cosmonauta, no fundo, foi apenas alguém com lábia para "sacar" a uma japonesa 4,4 milhões de ienes. Ok, tinha uma promessa de casamento!

A história é particularmente interessante, ao mesmo tempo que é triste. Basicamente é usar novas ferramentas, velhas ansiedades e aproveitar as debilidades das pessoas enquanto cibernautas. A engenharia social é de tal forma poderosa, quanto estupidamente simples. Mas, lá está, até nisto funciona melhor o afamado princípio KISS.

Segundo a publicação Vice, uma japonesa de 65 anos foi enganada online por um burlão que alegava ser um astronauta russo a bordo da Estação Espacial Internacional (ISS). O assunto veio à luz depois da mulher ter ficado desconfiada da grande soma de dinheiro que ele queria que ela transferisse.

Com o aumento da utilização da Internet, o número de fraudes online também aumentou consideravelmente. No Pplware temos relatado inúmeros casos de fraudes recorrendo aos mais variados métodos e engodos. Fazemos isso para ajudar as pessoas mais incautas, tentando que não caiam nas armadilhas que os criminosos usam todos os dias e a toda a hora, recorrendo ao mundo da tecnologia.

A burla em forma de romance com o "astronauta" russo

De acordo com as reportagens dos meios de comunicação locais, a vítima de 65 anos, sem nome, entrou em contacto pela primeira vez com o burlão no Instagram, onde este último tinha carregado algumas fotografias do espaço. Alegando estar a trabalhar na ISS, o burlão disse ter acesso limitado ao serviço de comunicações de voz.

Então, a conversa rapidamente passou para uma aplicação de mensagens japonesa, LINE, onde o burlão fez múltiplas confissões do seu amor pela mulher e de como tencionava começar uma nova vida com ela no Japão. Havia apenas um problema: ele precisava de regressar à Terra primeiro.

Para o fazer, o astronauta precisava de algum dinheiro e também explicou as várias despesas que tinha de saldar antes dos dois se juntarem. Estas contas continham despesas bizarras como taxas de aterragem no Japão e o custo do foguetão para voar para o país.

Sem suspeitar, a mulher transferiu uma soma de 4,4 milhões de ienes (cerca de 30.000 euros) para estas despesas em cinco parcelas durante um período inferior a um mês. Contudo, quando o astronauta continuou a pedir mais dinheiro, a mulher denunciou o caso à polícia local, que está agora a investigar o caso.

Não, este não foi o único homem do espaço a tentar enganar uma japonesa

Curiosamente, não se trata de um incidente pontual em que um burlão tenha explorado o fascínio de alguém por exploradores espaciais. Outra mulher japonesa na casa dos 40 anos foi seguida no Instagram e contactada por alguém que afirmava ser um astronauta russo na ISS, noticiou a Asahi, um canal de notícias local.

Nos dois dias seguintes, a dupla interagiu usando a funcionalidade de mensagens diretas da aplicação, onde o astronauta terá provavelmente usado software para traduzir mensagens para russo, enquanto a mulher usou japonês para conversar, disse a publicação.

O "astronauta" solicitou então que a conversa fosse transferida para outra aplicação, o que fez com que a mulher desconfiasse, que então terminou a conversa ali.

É também provável que haja muitos mais casos deste tipo que não tenham sido comunicados à polícia. A polícia japonesa não mantém registos separados de esquemas românticos, como este, mas tem registado um forte aumento nos esquemas online durante a última década, disse a Vice na sua notícia.

Estes truques também encontraram o seu caminho para o campo de batalha. No mês passado, foi notícia o esquema armado pelos hackers ucranianos para atrair soldados russos com imagens de mulheres atraentes e disponíveis. Tudo para que estes soldados pudessem revelar as suas localizações, sendo alegadamente alvo de um ataque por parte do exército ucraniano.