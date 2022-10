No Windows 11, tal como nas versões anteriores, o sistema dá muita informação importante e que pode ser útil para o utilizador. Esta está bem visível para ajudar a identificar partes do PC e assim permitir conhecer este de forma mais direta e rápida.

Uma das informações que muitas vezes é questionada é o modelo do PC do utilizador. Esta permite ajudar em momentos chave e é um dado que muitos têm disponíveis sem o saber. O Windows 11 ajuda o utilizador e coloca-a bem à vista.

Muitas vezes os utilizadores precisam saber qual o modelo do seu PC. Esta informação pode ser usada para pesquisar os drivers mais recentes ou outra atualização que precise de ser aplicada. O Windows 11 tem-na bem acessível e pronta a ser usada por qualquer utilizador.

Para saber esta informação no Windows 11, só precisa abrir as Definições do sistema e depois escolher o separador Sistema, que está do lado esquerdo desta janela. Aqui dentro, e agora do lado direito, devem descer até ao final.

Ao chegarem ao final desta lista do Windows 11, o utilizador encontrar a opção Acerca de. Será aqui que toda a informação genérica sobre o PC vai estar e assim poder ser consultada pelos utilizadores a qualquer momento.

No caso do modelo do PC, esta informação está logo no topo, imediatamente abaixo do nome definido para essa máquina. Pode ser consultada, mas não pode ser copiada diretamente, devendo o utilizador transcrever o que está ali presente.

Para além desta informação, e logo abaixo, o utilizador encontra também outra informação essencial. Pode ver grande parte do hardware presente (CPU, RAM e outros números de série) bem como outra informação do Windows 11, como a edição e a versão.

É desta forma simples que é possível consultar a informação relevante do PC do utilizador, em especial o modelo deste. Tudo está no Windows 11, acessível e pronto a ser consultado a qualquer momento e de forma simples e rápida.