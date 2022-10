A Google trata de forma única as suas apps dedicadas ao Android. Sendo este o seu sistema, faz destas apps a sua montra e a prova do que é possível criar de forma simples e muito interessante. Com atualizações frequentes, é desta forma que surgem também novidades.

É precisamente isso que está agora a acontecer à app Relógio, que (quase) todos têm presentes no seu smartphone Android. Esta permite várias opções, mas a mais usada deverá ser, certamente, o alarme. Este recebe agora novidades importantes e que mudam completamente esta app.

Com a versão 7.3, a Google estreia várias novidades na sua app Relógio, dedicada ao Android, devendo esta ter várias novas mudanças importantes. Estas querem preparar esta solução para outras dimensões de ecrã, ao mesmo tempo que renova a oferta que tem para os utilizadores.

Uma das mudanças que vai ser vista de forma mais gradual é uma mudança na interface, que parece estar a preparar a app Relógio para correr em tablets. Além disso, aborda algumas mudanças na parte restante desta app e que a torma mais simples de usar.

Google Clock 7.3 is rolling out, and it prepares special, tablet-optimized versions of the alarm and timer views that'll likely launch when you tap the Clock's screen saver. pic.twitter.com/eWSzDoSRw4