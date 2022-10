A Apple marcou o iPadOS 16.1 como a próxima grande atualização do sistema dedicado ao iPad. Depois de vários problemas e de atrasos, deverá ser esta a versão a trazer todas as novidades que a marca apresentou na última WWDC.

Com os trabalhos de desenvolvimento a decorrer ainda, nas versões beta, surge agora uma informação importante. A data para a chegada do iPadOS 16.1 está já definida e será muito em breve, perto do final de outubro. Esta poderá também ser uma data importante para outras novidades.

Desde que apresentou o novo iPadOS que a Apple tem tentado colocar esta versão nos seus tablets. A maior novidade, e também a maior dor de cabeça da marca, foi o Stage Manager, que muda a forma como as apps são usadas no iPad.

Inicialmente marcado apenas para os modelos com o SoC M1, acabou por ser alargado aos modelos mais antigos. Isso foi a razão para grande parte do atraso e também para a tomada de decisão de mudar para o iPadOS 16.1 a chegada das novidades e das melhorias.

iPadOS 16.1 is on track to be released the week of Oct. 24th — barring any new bugs or issues. Apple has historically held launches the week of its earnings calls in October.