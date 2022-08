Os rumores sobre a chegada do iPadOS 16 vinham a acumular-se há já algum tempo. A Apple revelou esta nova versão na última WWDC, mostrando muitas melhorias e uma novidade especial, o Stage Manager.

Colocando agora um fim a toda a informação não oficial, a Apple confirmou o que vinha a ser adiantado. O iPadOS este ano vai mesmo chegar mais tarde, aproveitando assim um momento especial para esta plataforma.

O iPadOS é a versão dedicada do sistema da Apple para o iPad. Depois de muitos anos a usar o iOS, a gigante de Cupertino resolveu criar uma proposta dedicada a este hardware e que explora tudo o que este pode oferecer de forma específica.

Agora, e apesar de não ter revelado a data precisa, foi finalmente confirmado que o iPadOS 16 será adiado e apresentado mais tarde. Foi a própria Apple que apresentou esta novidade, num comentário que enviou em resposta a um pedido de esclarecimentos.

Este é um ano especialmente grande para o iPadOS. Como uma própria plataforma e com recursos projetados especificamente para o iPad, temos a flexibilidade de entregar o iPadOS no seu próprio cronograma. Neste outono, o iPadOS será lançado após o iOS, como a versão 16.1 numa atualização de software gratuita

A Apple sempre apresentou o iOS e o iPadOS em conjunto, mas a verdade é que estes sistemas podem bem conviver de forma dissociada. Se setembro é o mês do iOS e do iPhone, mais tarde, e com os novos iPad, parece ser mais lógico.

O que não se esperava era que a Apple saltasse a versão base do seu novo sistema, apesar de já o ter feito quando o revelou (iPadOS 13.1). Como foi referido, esta versão chegará mais tarde, mas na versão 16.1 e não na 16, como seria esperado.

Algo que também não foi revelado são as causas deste adiamento. Apesar de não estar confirmado, muitos apontam o dedo à mais recente novidade, o Stage Manager. Muitos utilizadores parecem indicar que este recurso, mesmo sendo uma grande novidade, está longe de estar maduro para ser tornado público.

Fica assim confirmado algo que vinha a ser avançado há algum tempo. Ao adiar esta versão, a Apple tem mais tempo para o preparar e tornar ainda melhor, quer traga ou não o Stage Manager, que tantos problemas parece estar a trazer para quem o quer usar no iPad.