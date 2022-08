Na WWDC deste ano a Apple apresentou as novas versões dos seus sistemas operativos, entre eles o iPadOS 16, que reunia um conjunto de novidades importantes. Esta pretende renovar e reinventar o sistema do iPad, dando-lhe ainda mais.

Esperado para setembro, este sistema deverá ser adiado, chegado mais tarde. Do que se sabe, a culpa está identificada e espera-se que este atraso permita corrigir alguns problemas de usabilidade que foram surgindo.

Stage Manager é a grande novidade

A grande novidade do iPadOS 16 é o Stage Manager. Este novo modo pretende garantir uma nova forma de realizar várias tarefas ao mesmo tempo, sempre de forma fácil. Permitirá redimensionar as apps à vontade do utilizador e, pela primeira vez no iPad, veja-as sobrepostas no ecrã.

Além disso permitirá mudar de app facilmente, deixando navegar entre apps com um simples toque ou clique no rato ou trackpad. Deixará também criar o espaço de trabalho ideal, criando grupos de apps para tarefas ou projetos específicos, organizando, redimensionando e sobrepondo as apps ao gosto do utilizador.

Culpa do atraso do iPadOS 16 está identificada

Do que é agora avançado, será o Stage Manager o grande culpado para o atraso no lançamento do iPadOS 16. Este novo modo nunca ficou do agrado dos utilizadores, revelando alguns problemas na sua implementação, que agora devem ser corrigidos e alterados.

Da mesma forma, outra questão associada ao Stage Manager é o seu suporte limitado nos modelos do iPad. A Apple está a permitir a sua utilização apenas nos modelos com o SoC M1, deixando assim muitos modelos de fora, o que não agradou aos utilizadores do tablet da Apple.

Apple não vai adiar as restantes versões dos sistemas

A informação adiantada revela ainda que ao adiar a chegada do iPadOS 16 para outubro a Apple poderia aproximar este sistema à chegada de novidades neste campo. Espera-se que a Apple revele mais tarde os novos modelos do iPad, que assim chegariam com o novo sistema desenvolvido.

Este adiar deverá ficar restrito ao sistema do iPad. Tanto o iOS 16, o watchOS 9 e as restantes versões devem cumprir o calendário definido, ou seja, setembro. O iPadOS 16 ficará então a ser melhorado, com a Apple a reencaminhar todas as suas equipas de engenheiros para melhorar esta nova versão e em especial o Stage Manager.