Líder da Al-Qaeda foi morto com um míssil Hellfire R9 (bomba ninja)

Os Estados Unidos alcançaram dois objetivos importantes na operação antiterrorista que eliminou o líder da Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, ao concretizarem a missão sem tropas em Cabul e com um tipo de míssil que permitiu evitar baixas entre civis.

Segundo as informações, foi usado um míssil bomba ninja para abater o líder da Al-Qaeda. Que tipo de míssil é este?

Míssil Hellfire R9X: ‘bomba ninja’ ou o ‘Ginsu voador’

Durante um ano, as autoridades norte-americanos tinham apontado que eliminar ameaças terroristas no Afeganistão, após a retirada das tropas, seria difícil, embora não fosse impossível.

No último fim de semana, os EUA alcançaram esse objetivo, ao matarem o líder da Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, na sequência de um ataque com ‘drone’ da CIA. Para a operação em Cabul, os Estados Unidos escolheram cuidadosamente um tipo de míssil Hellfire que minimizou as hipóteses de o ataque causar mais baixas, segundo noticia a agência Associated Press (AP).

Sem confirmação pública por parte das autoridades dos EUA sobre a variante do Hellfire utilizada, especialistas e fontes familiarizadas com operações de contraterrorismo explicaram que a opção provável terá sido o altamente secreto Hellfire R9X, conhecido por vários apelidos como a ‘bomba ninja’ ou o ‘Ginsu voador’.

Para Klon Kitchen, ex-analista de inteligência, o uso provável do R9X sugere que os EUA pretendiam matar al-Zawahri com “probabilidade limitada de morte e destruição colateral e por outras razões políticas relevantes”.

Este tipo de mísseis guiados com precisão podem ser montados em helicópteros e veículos aéreos não tripulados e são amplamente utilizados em combate em todo o mundo. Mais de 100.000 mísseis Hellfire foram vendidos para os EUA e outros países, de acordo com Ryan Brobst, analista da Fundação para a Defesa das Democracias, um ‘think tank’ de Washington.

Ao contrário de outros modelos do Hellfire, o R9X não carrega uma carga explosiva. Em vez disso, tem uma série de seis lâminas rotativas que emergem na sua aproximação final a um alvo, explicou Kitchen.