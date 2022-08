CPUs AMD Ryzen 7000 devem ser mais lentos na RAM do que os Intel Core de 13ª geração

Aproximamo-nos a passos largos para a chegada das novas linhas de processadores da Intel e da AMD. As expetativas estão bastante altas e, embora ainda careça a informação oficial, os vários leaks e rumores revelam um pouco daquilo que se pode esperar destes equipamentos.

Neste sentido, as informações recentes adiantam que os próximos CPUs Ryzen 7000 da AMD devem ser mais lentos ao nível da memória RAM do que os Core Raptor Lake de 13ª geração da Intel.

Quando o assunto é relativo aos mais importantes componentes de uma máquina, como as placas gráficas e os processadores, os principais aspetos que interessa sempre saber a quem compra é o desempenho, rapidez e eficiência energética. Mas há também um detalhe que não escapa à atenção dos mais criteriosos, que é a memória RAM.

No entanto, recentemente foi revelada uma imagem onde é exibido um processador Ryzen 7000 com uma memória RAM DDR5 a uma frequência muito alta, de 6.400 MT/s (Megatransfer por segundo). Mais concretamente, a imagem, divulgada por Toppc, um overclocker que trabalha para a marca MSI, mostra uma captura do software CPU-Z, onde o equipamento conta com uma capacidade de 64 GB de RAM DDR5, a uma velocidade de 3.202,7 MHz, o que corresponde então a uma totalidade de 6.400 MT/s e com uma latência CAS de 32 clocks.

E uma vez que a AMD ainda não tem atualmente nenhum processador para desktop compatível com as memórias DDR5, então deduz-se que a imagem respeite às características dos novos Ryzen 7000, com nome de código Raphael e microarquitetura Zen4.

AMD Ryzen 7000 mais lentos do que os Intel Core de 13ª geração na RAM?

Com base nestes valores, algumas fontes já indicaram que, ao nível da memória RAM, a nova linha de CPUs da empresa de Lisa Su será então mais lenta do que a próxima geração dos Intel Core. Isto porque, por exemplo, o modelo Core i9 12900K, que é da atual geração, já alcança números idênticos em overclock. Como tal, é esperado que a nova gama seja ainda mais poderosa neste aspeto.

Mas, para já, estes dados são apenas oriundos de fontes não oficiais, e certamente que haverá muitas mais novidades ao longo das próximas semanas. No entanto, certamente que muitos dos utilizadores mais fanáticos pelo setor de hardware já estão impacientes e ansiosos pela chegada dos novos processadores destas rivais de peso!

Leia também: