3 consolas portáteis com suporte para os mais conhecidos emuladores

As consolas portáteis continuam a ser excelentes opções para miúdos e graúdos passarem um bom tempo a jogar. Existem modelos exclusivos de algumas marcas e opções que trazem ao jogador um universo muito mais alargado, com suporte aos mais populares emuladores.

Hoje trazemos três sugestões.

Anbernic RG351P

A Anbernic RG351P é uma consola portátil com sistema operativo Linux, 64 GB de armazenamento e 1 GB de RAM. Tem ecrã de 3,5" de 320 x 480p. A consola suporta os mais populares emuladores como NDS, PSP, PS1, NEOGEO... entre muitos outros.

O seu design contempla o ecrã ao centro e os controladores na lateral, tal como a popular Nintendo Switch. Além disso suporta a ligação de comando externo e ainda tem ligação para auscultadores de 3,5mm.

A consola portátil Anbernic RG351P está disponível por apenas 81,99€ (IVA incluído), utilizando o código de desconto HekkaRG351P (utilizações limitadas).

Anbernic RG351P

Anbernic RG280V

O design da Anbernic RG280V já faz lembrar mais um Game Boy, com o ecrã acima dos controlos. Tem, além dos botões de controlo típicos, botões de gatilho, ligação de 3,5 mm para jack de áudio e porta USB.

Também este vem com sistema operativo Linux, com cartão microSD de 64 GB e é compatível com os principais emuladores.

A consola portátil Anbernic RG280V está disponível por apenas 60,99€ (IVA incluído) com o código de desconto HekkaRG280V (utilizações limitadas).

Anbernic RG280V

Anbernic RG503

A Anbernic RG503 é a mais cara das opções, com um design mais moderno e ergonómico, e mais interfaces de ligação. Suporta ligação HDMI, tem Bluetooth 4,2 e ainda suporta ligações Wi-Fi ac.

O ecrã é OLED de 4,95", traz mais de 4000 jogos num cartão de 64 GB.

Finalmente, a consola portátil Anbernic RG503 está disponível por 109,99€, num desconto limitado disponível com o código HekkaRG.

Anbernic RG503