Para além das novidades mais básicas do WhatsApp, a Meta tem em desenvolvimentos algumas pequenas revoluções a chegar a este serviço. Falamos por exemplo das Comunidades, que prometem trazer ainda mais funcionalidades de comunicação para este serviço.

Esta novidade é já conhecida, ainda que de forma muito teórica e com o que pretendem criar. Agora, e de forma ainda muito limitada, as Comunidades estão a chegar ao WhatsApp, ainda em testes e para um grupo reduzido de utilizadores.

O WhatsApp tem uma ideia bem definida para as suas Comunidades. Quer que estas permitam juntar grupos separados num só de uma maneira estruturada. Dessa forma, os utilizadores poderão receber atualizações enviadas para toda a Comunidade e organizar facilmente grupos de discussão mais pequenos.

As Comunidades incluem também novas ferramentas avançadas para administradores, incluindo mensagens de anúncio que são enviadas para todos os utilizadores e controlo sobre que grupos são incluídos. Assim, torna-se uma ferramenta muito importante para o WhatsApp e os seus utilizadores.

Já várias vezes as Comunidades foram reveladas e mostradas, mostrando o que tem estado a ser preparado para chegar em breve. Esse momento está ainda mais próximo de acontecer, pelo que está a ser revelado e até testado por alguns utilizadores.

A mais recente versão da app Android deste serviço traz agora a presença do novo ícone associado às Comunidades. O atalho direto para a câmara deixará de estar presente, abrindo assim caminho a uma novidade ali presente e que torna assim mais simples aceder às Comunidades.

Estes testes vão ser alargados ao longo dos próximos meses e assim garantir que a sua utilização está pronta para todos. Depois desse passo normal, será tornado público e acessível a todos, para ser mais uma forma de comunicação alargada.

Cada comunidade pode ter até 512 membros, embora este valor deva ser aumentado no futuro e privada. Assim, o WhatsApp garante proteger as mensagens com encriptação ponto a ponto. Além disso, vai ser um espaço gerido e que os administradores controlam, sendo por isso simples dos utilizadores comunicarem.