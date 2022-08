Chegou o Firefox 104 e com ele a promessa de maior poupança de bateria

A Mozilla tem tentado tornar o Firefox num browser com ainda mais funcionalidades, sem esquecer as melhorias necessárias. Este é um processo que tem acontecido ao longo do tempo e que vai surgindo nas novas versões que são lançadas.

Agora chegou o Firefox 104 e que traz um conjunto interessante de novas funcionalidades. A mais importante destas está mesmo nos sistemas onde este browser corre e promete que os consumos de bateria sejam menores.

As novas versões do Firefox surgem de forma periódica e bem certa. A cada 4 semanas a Mozilla lança para os utilizadores as necessárias atualizações com as novidades e as melhorias que vai criado ao longo do tempo.

Desta vez, na versão 104, a Mozilla resolveu melhorar várias áreas, entre elas algumas essenciais para os utilizadores. Falamos em particular dos recursos usados, o que depois se vai refletir nos consumos de bateria que vão acontecer nos equipamentos onde será usado este browser.

Para isso, e ao minimizar o Firefox, a sua interface irá sofrer alterações para reduzir os consumos de recursos. Isso, na prática, irá garantir que os consumos de energia sejam diminuídos, o que depois se reflete numa poupança de bateria.

Também para os programadores existe uma novidade no mesmo campo da energia. Estes passam a poder avaliar a utilização de energia nas páginas web, o que levará a que possam ser criadas propostas sejam mais positivas para a poupança de bateria nos equipamentos.

Além disso, e para ajudar na utilização do Firefox nos serviços de streaming, esta nova proposta da Mozilla passará a apresentar legendas no Disney+. Esta novidade vai funcionar mesmo quando o vídeo deste serviço está a ser apresentado pelos utilizadores em PiP.

Claro que há ainda a presença das importantes correções de segurança e resolução de bugs. O Firefox 104 está lançado pela Mozilla e por isso pode ser já atualizado, bastando aceder ao menu do browser e escolher Ajuda e Sobre o Firefox. O processo decorre automaticamente e só precisa depois de ser reiniciado.