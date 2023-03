Mark Zuckerberg definiu uma meta audaciosa para a Meta e para as suas restantes empresas. quer que estas sejam mais eficientes e para isso teve de tomar medidas pouco populares. Após ter já dispensado um lote grande de funcionários, anunciou agora que mais 10 mil vão perder os seus empregos.

Meta vai voltar a dispensar funcionários

As grandes empresas tecnológicas têm estado a atravessar um período muito complicado no que toca à vertente financeira. Desde o final de 2022 que os despedimentos são uma realidade e que têm sido a solução para tornar as empresas mais competitivas, num mercado cada vez mais intenso.

A Meta, com as suas empresas associadas, já trilhou este caminho há cerca de 4 meses. Nessa altura dispensou mais de 11 mil funcionários, que assim deixaram de estar ligados à empresa. Este valor correspondia na altura a cerca de 13% da sua força laboral.

Apesar deste anúncio agora feito, esta lista só deverá ser conhecida nos próximos dias. Para além destes 10 mil empregos, a Meta vai também cortar em quase 5 mil vagas que estavam por preencher e que assim deixam de estar disponíveis.

Mark Zuckerberg confirmou a perda de empregos

Esta nova reestruturação da Meta veio também focar-se numa nova área que até agora estava protegida. Envolve a remoção de camadas de gestão, de forma que a empresa de Mark Zuckerberg irá pedir a muitos seus gestores que se tornem colaboradores individuais, ou seja, que assumam tarefas nas quais os seus funcionários estavam envolvidos.

Para além deste novo corte nos funcionários, a Meta parece estar a tentar encontrar novas formas de fazer entrar dinheiro na empresa. A possibilidade de existir uma forma de verificação de contas está a ser avançada e também os Quest 2 e Quest Pro viram os preços serem reduzidos, na esperança de aumentar as vendas.

Para além da empresa de Mark Zuckerberg, também outros gigantes da indústria estão a seguir este caminho. A Alphabet, a Amazon e até a Microsoft tiveram de dispensar funcionários em processos semelhantes. A particularidade agora é que a Meta está a repetir um processo que não se esperava acontecer.