Verificação de contas paga está a caminho do Instagram e do Facebook da Meta

A chegada de Elon Musk à liderança de redes sociais é recente, mas a velha guarda parece estar a inspirar-se nas suas táticas de gestão. A Meta anunciou que a verificação das contas, no Instagram e no Facebook, será, em breve, paga.

A forma como Elon Musk tem gerido o seu novo brinquedo não tem sido recebida de braços abertos, tendo em conta as mudanças que o empresário tem levado a cabo. Uma dessas é o critério de elegibilidade para a verificação que implica a subscrição do Twitter Blue.

Ainda assim, Mark Zuckerberg parece ter-se inspirado nesta novidade do Twitter. O CEO da Meta anunciou que vai lançar uma nova forma de verificação das contas, no Instagram e no Facebook, que implicará uma subscrição mensal.

De nome Meta Verified, a novidade terá, conforme partilhou, outras vantagens, além do selo azul. Àqueles que subscreverem o serviço será garantida a verificação da conta, maior visibilidade, proteção contra roubo de identidade, serviço prioritário de apoio ao cliente, entre outras.

Esta semana começamos a lançar Meta Verified, um serviço de subscrição que lhe permite verificar a sua conta com um ID, obter um selo azul, obter proteção antiphishing adicional contra contas que afirmam ser você, e obter acesso direto ao apoio ao cliente. Esta nova funcionalidade tem tudo a ver com o aumento da autenticidade e segurança em todos os nossos serviços.

Explicou Mark Zuckerberg, no Instagram. O anúncio foi feito através da nova funcionalidade da rede social, Channels, e, por isso, poderá não estar disponível a todos os utilizadores.

Subscrição mensal para conta verificada tem requisitos de elegibilidade

A nova funcionalidade de verificação paga de contas será lançada, esta semana, na Austrália e Nova Zelândia. O plano é que, em breve, seja alargada a mais países. Relativamente ao preço, a subscrição ficará disponível por 11,99 dólares para aqueles que se inscreverem a partir da web, e por 14,99 dólares para quem optar por subscrever a partir do smartphone - a diferença de preço serve para cobrir a comissão da Apple e da Google.

A par do pagamento pela subscrição, para serem elegíveis, os interessados deverão ter mais do que 18 anos, assegurar uma quantidade mínima de atividade nos serviços da Meta e enviar uma cópia da sua identificação que corresponda ao nome e foto que utilizam no Facebook ou no Instagram.

Aqueles que já têm uma conta verificada não terão de fazer nada, uma vez que a Meta revelou que não fará quaisquer alterações às contas que já se viram verificadas pelos critérios anteriores de notoriedade e autenticidade. Por sua vez, contas que representem empresas não poderão, para já, solicitar a verificação.