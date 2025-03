Maior ataque aéreo! Ucrânia ataca Rússia com 337 drones

As notícias que circulam dão a ideia que a guerra estaria a abrandar por estes dias... mas não! Depois da Ucrânia ter referido que abateu 73 drones lançados pela Rússia, agora há informações que a Ucrânia atacou a Rússia com 337 drones.

Ataque massivo de drones resultou num morto e três feridos

De acordo com as informações, o ataque ucraniano desta madrugada é o maior ataque desde o início da guerra. Segundo as informações mais recentes, do ataque resultou um morto e três feridos perto da capital russa.

O Ministério da Defesa russo referiu em comunicado que...

Os sistemas de defesa aérea intercetaram e destruíram 337 drones aéreos ucranianos, incluindo 91 sobre a região de Moscovo e 126 sobre a região de Kursk, que faz fronteira com a Ucrânia

O presidente da Câmara da capital russa, Sergei Sobyanin, escreveu também no Telegram que os drones atingiram a aldeia de Sapronovo e a cidade de Ramenskoye, nos arredores de Moscovo. “O maior ataque de drones inimigos contra Moscovo foi repelido”. “Os especialistas dos serviços de socorro estão a trabalhar nos locais onde caíram os destroços”.

Hoje a Ucrânia vai apresentar aos EUA um plano de cessar-fogo parcial com a Rússia, numa reunião que acontece na Arábia Saudita.

Em resposta, a Rússia lançou um míssil balístico e vários drones contra a Ucrânia, intensificando ainda mais as hostilidades.

A utilização de drones tem sido uma das "marcas" deste conflito. Tanto a Ucrânia como a Rússia têm usado. A Ucrânia, por exemplo, utilizou amplamente drones Bayraktar TB2 de fabrico turco em operações contra as forças russas.