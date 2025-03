É provavelmente dos smartphones mais disruptivos do mercado e a interface Glyph impressiona sempre em qualquer lugar que se utilize o smartphone. Segundo a Nothing, o novo Nothing Phone (3a) já está à venda em Portugal por €349.

Nothing Phone: bom preço e boas especificações

A Nothing apresentou na passada semana dois novos smartphones durante o Mobile World Congress 2025 que decorreu em Barcelona.

O novo Phone (3a) apresenta um aspeto mais sofisticado, com painéis traseiros de vidro melhorados, maior simetria na estrutura interna e detalhes visuais refinados. Além disso, destaque para uma melhor durabilidade com uma classificação IP64.

O Phone (3a) vem com uma câmara telefoto de 50MP e abertura rápida f/2.0 para capturas detalhadas a uma distância focal equivalente a 50mm. O zoom ótico de 2x proporciona uma qualidade de aproximação superior, enquanto a elevada resolução permite um zoom sem perdas de até 4x. Quando é necessário aproximar ainda mais, o Phone (3a) utiliza algoritmos de clareza por IA para um zoom ultra de 30x.

A câmara periscópio do Phone (3a) Pro combina um sensor Sony LYTIA 600 de 1/1,95 polegadas com uma distância focal equivalente a 70mm e abertura f/2.55. Com estabilização ótica de imagem, permite capturas de alta qualidade em qualquer condição de iluminação.

O zoom ótico de 3x é perfeito para retratos, e o sensor de 50MP proporciona um zoom sem perdas de até 6x. Com reforço da IA, desbloqueia um zoom ultra de 60x.

Toda a informação sobre os novos smartphones da Nothing podem ser consultada aqui.

A partir de hoje, o novo Nothing Phone (3a) está à venda online e em Portugal pode ser encontrado nos parceiros da marca. O Pplware tem em testes os novos equipamentos e até agora a experiência tem sido muito positiva. De refeir que estamos a falar de equipamentos de entrada de gama, com boas especificações, com um design apelativo e com um sistema operativo totalmente otimizado.