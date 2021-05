Huawei Watch 3 revela um pouco do que poderá ser o HarmonyOS para smartwatches

Será já na próxima quarta-feira, dia 2 de junho, que a Huawei irá começar um novo capítulo na história da tecnologia. A empresa irá finalmente colocar no mercado o seu sistema operativo que tem estado em desenvolvimento ativo nos últimos meses. O HarmonyOS não se limitará a smartphones, mas estará também dedicado a dispositivos como relógios e TVs para que o utilizador possa ter uma experiência unificada.

O HarmonyOS para smartwatches, segundo vários rumores, deverá chegar com o Huawei Watch 3. Existem já algumas imagens reais que dão uma visão daquilo que estará para chegar.

As expectativas sobre o novo sistema operativo da Huawei, HarmonyOS, são elevadas. O mercado quer perceber até que ponto a Huawei vai conseguir realmente criar uma solução capaz de concorrer ao lado do Android e do iOS. A empresa já veio afirmar que os próximos tempos serão de foco no software, porque só assim será capaz de se manter fora do controlo dos Estados Unidos.

HarmonyOS da Huawei dedicado aos smartwatches

A poucos dias do lançamento oficial do HarmonyOS começam a ser divulgadas imagens reais que só aumentam a curiosidade. Pelos teasers lançados pela marca já vimos que será apresentado um relógio equipado com este novo sistema operativos. Ao que tudo indica será o Huawei Watch 3 e o Huawei Watch 3 Pro.

Este relógio foi fotografado e as imagens revelam um pouco do que poderá ter o HarmonyOS para oferecer quando colocado no pulso.

Pelo que se pode ver nestas imagens, divulgadas sem que a fonte seja revelada, a Huawei irá manter a estrutura redonda da linha Watch GT 2 anterior, mas usará apenas um botão giratório posicionado no canto superior direito. Este destaque vem assim confirmar as imagens oficiais da Huawei. Existe um outro botão abaixo, mas com pouco destaque.

A caixa do Huawei Watch 3

Se dúvidas existissem quanto ao sistema operativo, as fotos às caixas são esclarecedoras. É possível ver escrito “Powered by Harmony OS”, logo abaixo do nome do relógio.

No ecrã é possível ver a forma como os ícones são apresentados e a informação a que o utilizador terá acesso apenas no mostrador principal que será certamente personalizado. No entanto, não deverão existir grandes diferenças face ao que já é hoje conhecido nos relógios da empresa. Aparentemente, existirão, sim, mais aplicações.

Resta esperar que a empresa dê a conhecer oficialmente todos os pormenores do HarmonyOS e dos novos dispositivos já no próximo dia 2 de junho.