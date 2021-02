Atualmente, a Apple tem uma estratégia e os fabricantes de smartphones Android têm outra no que respeita às portas de carregamento. Conforme temos visto, a empresa de Cupertino não abdica da ficha Lightning no iPhone e noutros dispositivos, mas no iPad e nos Macs já introduziu portas USB-C. No mercado Android, o caminho aponta para o USB-C. Como tal, a União Europeia quer que todos os smartphones tenham uma porta igual de carregamento.

O Parlamento Europeu votou a favor da definição de um novo padrão comum de cabos de carregamento. Assim, até julho deste ano, a UE terá de elaborar uma lei e votá-la para que possa ser implementada.

Redução de lixo eletrónico

Tem havido uma série de avanços no que toca aos acessórios de carregamento. Aliás, nunca esta vontade enfrentou tanta oferta que poderá em breve deixar a lei sem sentido técnico. A Apple parece estar a caminhar para a remoção total da porta física de carregamentos. No caso do Android, cada vez mais os dispositivos trazem uma enorme velocidade de carregamento wireless, removendo consideravelmente a necessidade da utilização da porta física.

Portanto, com estas evoluções, fará sentido este tipo de ação?

A ideia tem um fundamento muito positivo. Conforme foi dado a conhecer, a proposta recebeu votos esmagadores a favor de um padrão de carregamento comum. Esta tomada de posição dos membros do Parlamento Europeu mostra que este órgão entende que a quantidade de lixo eletrónico gerado pelo uso de diferentes padrões de carregamento pode ser reduzida usando um único padrão.

Usar o mesmo ou retirar da caixa do smartphone?

Com as vendas massivas deste tipo de dispositivos ao longo da última década, tornou-se um problema o lixo eletrónico. Milhões de cabos e carregadores são entregues aos clientes no momento em que compram um novo smartphone.

Assim, a Apple, e depois outros fabricantes, já decidiram no ano de 2020 deixar de introduzir estes componentes. Contudo, esta ação foi vista pelo mercado como uma forma de aumentar o preço dos dispositivos e não de poupar o ambiente. Apesar disso, e já que as marcas irão optar por remover, então é importante existir um único padrão para este componente.

A fragmentação contínua do mercado de carregadores de smartphones e outros dispositivos eletrónicos de pequeno e médio porte traduz-se num aumento no lixo eletrónico e na frustração do consumidor.

Afirma a resolução.

A Apple não está de acordo

Considerando tudo o que foi dito anteriormente, as marcas podem não concordar. Aliás, a Apple já emitiu um comunicado sobre este assunto. A empresa diz que uma única ligação de carregamento em todos os smartphones irá sufocar a inovação.

Acreditamos que a regulamentação que força a conformidade em todo o tipo de ligação embutida em todos os smartphones sufoca a inovação em vez de encorajá-la, e prejudicaria os consumidores na Europa e a economia como um todo. Esperamos que a Comissão continue a procurar uma solução que não restrinja a capacidade da indústria de inovar e trazer novas tecnologias empolgantes aos clientes.

Disse a Apple num comunicado publicado no Financial Times.

