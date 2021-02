O mercado dos smartphones está recheado de diversos produtos diferentes para responder às necessidades e à carteira de cada um dos consumidores. Desde os modelos mais básicos e, consequentemente, mais acessíveis, aos topo de gama mais arrojados que levam ao utilizador a experiência mais inovadora possível.

Neste sentido, na nossa questão desta semana pretendemos saber até quanto estaria disposto a pagar por um smartphone. Participe!

Até quanto daria por um smartphone?

Na generalidade dos casos, os consumidores compram telefones de acordo com as suas necessidades. Por exemplo, mediante o capacidade de memória, o processador, o desempenho, a câmara, as ferramentas, o tamanho, o peso, entre outros.

Também há quem escolha com base sobretudo na marca, seja por interesse ou pelos status associados a alguma delas. O sistema operativo pode ter um peso significativo no momento da escolha, pois sabemos que o Android domina este segmento.

No entanto o preço continua a ser um fator decisivo para muitos consumidores na hora de escolher um smartphone. E neste campo existem modelos para várias capacidades financeiras.

Temos, por exemplo, modelos mais simples, básicos e baratos, cujas principais funcionalidades se centram no telefone e nalgumas aplicações.

Depois existem os equipamentos de gama média, um pouco mais caros, mais potentes e com vários recursos e funcionalidades mais elaborados do que os modelos anteriores.

De seguida temos os smartphones topos de gama, com preços que ascendem muitas vezes aos 1.000 euros. Vêm equipados com os melhores e mais inovadores componentes atualmente no mercado, conseguindo levar ao utilizador a melhor experiência e as melhores ferramentas existentes.

Por fim, existem os telefones específicos para nichos e a pensar nos consumidores mais excêntricos. Alguns são banhados a ouro, outros são edições limitadas, mas todos têm em comum o preço exorbitante que não está ao alcance de qualquer um.

Desta forma diga-nos quanto estaria disposto a pagar por um smartphone.

Participe na nossa questão desta semana

Até quanto daria por um smartphone? Menos de 50€

50€ a 99€

100€ a 199€

200€ a 299€

300€ a 399€

400€ a 499€

500€ a 599€

600€ a 699€

700€ a 799€

800€ a 899€

900€ a 1000€

Mais de 1000€ Ver Resultados Loading ... Loading ...

Obrigado pela vossa participação!

