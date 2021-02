Conheça a plataforma das referências multibanco: a IFTHENPAY

Tem um negócio físico, uma loja online ou simplesmente pretender iniciar uma atividade comercial e pretende facilitar as vendas aos seus clientes? A IFTHENPAY é a empresa portuguesa, uma das primeiras no mundo, que há quase dezasseis anos se lançou a operar na área dos pagamentos digitais, em especial da geração de referências de Multibanco e mais recentemente o MBWAY, entre outras formas de pagamento.

Na verdade, vamos descobrir como podermos facilitar uma das partes mais importantes em qualquer negócio ou empresa: o pagamento e, veremos, como é simples gerar referências Multibanco naquela que é a marca das marcas neste ramo do mercado.

Nascida de uma brilhante ideia e necessidade, de facilitar e democratizar os pagamentos, especialmente online, a IFTHENPAY opera hoje com milhares de negócios e instituições e permite impulsionar de forma simples e rápida a economia dos pagamentos.

O que é a IFTHENPAY?

Antecipadamente, temos de definir a IFTHENPAY como uma histórica e credível Instituição de Pagamentos, nacional, que com a devida autorização do Banco de Portugal e por quem também é supervisionada, assegura todos os dias milhares de pagamentos digitais facilitados.

Sobretudo, como dito, a marca opera na área dos pagamentos digitais e, em curtas palavras, está de tal forma desenhada que permite de forma fácil, por exemplo:

a integração nas plataformas online de comércio eletrónico B2C e B2B.

Por outro lado, no método mais tradicional, a IFTHENPAY também apresenta a integração nos processos de cobranças mais tradicionais:

integrados nas faturas

outros documentos contabilísticos

Ao mesmo tempo, é pioneira na especializada na integração de métodos de pagamento, tendo sido mesmo uma das primeiras Fintechs Portuguesas.

Então, neste serviço podemos encontrar as mais vastas soluções tecnológicas e plataformas de e-commerce, com uma clara distinção enquanto serviço chave-na-mão.

Multibanco sim, mas e o MBWAY ou outras formas?

A IFTHENPAY integra no seu catálogo de serviços os métodos de pagamento mais utilizados em Portugal como, por exemplo, a Referência Multibanco e, mais recentemente, o MBWAY, e que permitem às empresas receber pagamentos 24 horas por dia, com comunicação em tempo real, sempre com a máxima segurança.

Então, como empresa tecnológica de topo, são colocadas à disposição dos seus clientes uma panóplia de ferramentas direcionadas para as empresas, que incluem um back office e uma APP dedicadas, plug-ins e integrações com centenas de plataformas.

Posteriormente, esta estratégia, de estar atento ao mercado e à biodiversidade de sistemas, permitem à IFTHENPAY apresentar uma automação de procedimentos e um controlo rigoroso das vendas em cada um dos seus clientes. Até mesmo lojas que não laborem com o online têm sempre a possibilidade de disponibilizar os pagamentos digitais.

Ao dia de hoje, podemos identificar as atuais formas de pagamento possíveis com a IFTHENPAY:

Referências Multibanco;

MBWAY;

Referências PAYSHOP;

Cartões de Crédito e Débito (para breve)

Depois, nas atuais formas de pagamento existem os canais de pagamento que se decantam por:

terminais multibanco (ATMs);

home-banking e APPs dos Bancos;

TPAs;

rede MB Spot;

telemóvel (MBWAY);

agentes PAYSHOP ou Lojas CTT.

Nesta lógica, as possibilidades de parceria com a IFTHENPAY são mais que muitas e soluções generalistas estão sempre presentes, independentemente do tipo de negócio.

Porquê e quais as vantagens de usar a IFTHENPAY?

De antemão, existem imensos fatores do porquê de usar deste serviço, em particular as muitas vantagens oferecidas ao nosso dia a dia.

Nesse sentido, apontamos abaixo algumas das principais vantagens que justificam, inequivocamente, a integração deste serviço em qualquer negócio:

Sem custos para o utilizador: o cliente final não tem qualquer custo quando paga uma referência multibanco ou aceita um pedido de pagamentos MBWAY da IFTHENPAY;

Pagamentos 24 horas por dia, com notificações imediatas;

Pagamentos seguros por Multibanco, MBWAY e PAYSHOP com total confiança para o cliente;

Proteção dos dados do utilizador: no caso do pagamento por referência multibanco, MBWAY e PAYSHOP os ordenantes podem efetuar os pagamentos sem necessidade de introduzir dados bancários online;

Pagamento em multi canal – terminal multibanco, home-banking, MB Spot, smartphone, TPA, MBWAY, Agente PAYSHOP ou Loja CTT;

Diretamente da conta bancária dos utilizadores sem necessidade de criar ou carregar previamente outro tipo de contas (wallets);

“checkout” nas lojas online é efetuado integralmente dentro do site do vendedor;

Controlo das vendas no smartphone através da App IFTHENPAY, que é gratuita;

Aumento da eficácia das cobranças e redução dos custos e trabalho administrativo.

Ou seja, se dúvidas haviam, mais claro não poderia ficar: este é um parceiro de confiança e com soluções para todos.

Sob o mesmo ponto de vista, existem ainda mais vantagens para a empresa que adere, como:

Sem qualquer mensalidade ou adesão;

Sem investimento inicial em Hardware ou Software;

Apenas são cobradas as referências efetivamente pagas;

Notificações gratuitas;

Transferências diárias gratuitas;

Sem mínimos de transações, prazos de permanência ou contratos de exclusividade;

Notificações dos pagamentos em tempo-real;

Módulos para plataformas de e-commerce e softwares de faturação gratuitos;

Assistência técnica gratuita;

App gratuita para efetuar o controlo do serviço no seu smartphone;

Empresa totalmente portuguesa!

Como é óbvio, existe um tarifário pelo serviço prestado, mas parece bastante equilibrado na relação qualidade do produto/serviço e pode ser consultado aqui.

E a quem se dirige este serviço?

De acordo com a IFTHENPAY, o leque de empresas ou entidades que podem aderir ao seu serviço é muito vasto contam-se como:

Empresas;

Empresários em nome individual (ENI);

Associações;

Fundações;

Outras entidades equiparadas a pessoas coletivas;

Em contrapartida, ficam excluídos desta lista particulares que não estejam registados na Autoridade Tributária, com atividade por conta própria.

Por outro lado, o processo de adesão ao serviço é muito simples, basta seguir este link e preencher o formulário e enviar para os emails indicados nesse formulário. Mais simples não podia ser!

Contudo, antes de aderir e se preferir consultar os custos do serviço, totalmente acessíveis, é só consultar neste url.