Com as grandes empresas a conseguirem lucros cada vez mais elevados, é normal que os seus CEOs tendam a ser pagos a peso de ouro. Estes estão associados aos resultados cada vez mais positivos no mercado e assim surgem justificados.

A mais recente avaliação do mercado dos EUA revelou quais os CEOs mais bem pagos este top 10 tem presenças bem conhecidas. Elon Musk é uma presença garantida, numa posição de destaque, mas Tim Cook acabou por descer muito na lista dos que mais lucraram em 2020.

Os dados que a Bloomberg apresentou agora resultam de uma análise profunda e detalhada das principais empresas dos EUA. A ideia era dar continuidade aos trabalho feito nos anos anteriores e determinar quais os CEO mais bem pagos em 2020.

Elon Musk foi o CEO mais bem pago em 2020

No topo desta tabela está um nome que, na verdade, era quase esperado, dado os resultados das suas empresas e dos anos anteriores. Falamos de Elon Musk que arrecadou para si 6,7 mil milhões de dólares, sendo estes em stock options, o que se torna um incentivo para melhores resultados.

Posição Nome Empresa Total #01 Elon Musk (CEO) Tesla 6.658.803.818 #02 Mike Pykosz (CEO) Oak Street Health 568.442.024 #03 Trevor Bezdek (Co-CEO) GoodRx Holdings 497.838.903 #04 Douglas Hirsch (Co-CEO) GoodRx Holdings 497.836.647 #05 Eric Wu (CEO) Opendoor Technologies 388.713.679 #06 Alex Karp (CEO) Palantir Technologies 369.553.959 #07 Geoffrey Price (COO) Oak Street Health 356.271.777 #08 Tim Cook (CEO) Apple 265.043.550 #09 Griffin Myers (CMO) Oak Street Health 221.354.227 #10 Chad Richison (CEO) Paycom Software 220.003.916

Com o domínio desta tabela pelo terceiro ano consecutivo, Elon Musk continua a ser o CEO mais bem pago nos EUA. Curiosamente, o valor de 2020 fica muito longe dos 595,3 milhões de dólares que conseguiu em 2019. O homem forte da Tesla e da SpaceX é seguido por Mike Pykosz, o CEO da Oak Street Health, com 568,4 milhões de dólares.

Tim Cook caiu para o fundo da tabela nos EUA

Bem longe das posições a que nos habituou está o CEO da Apple. Depois do seu segundo lugar em 2019, Tim Cook acabou por descer para a oitava posição, com 265 milhões de dólares. Estes surgiram como 250,3 milhões em ações, 10,7 milhões em bónus gerais, 3 milhões em salários e 1 milhão em privilégios.

Curiosamente, e após levar a Apple a ser a empresa mais lucrativa do mundo, Tim Cook ficou muito abaixo nesta lista. Os seus resultados de 2020 duplicaram o valor de 2019, mas ainda assim não foram suficientes para lhe garantir uma posição de maior destaque.

A diferença de Elon Musk face aos restantes CEO é muito grande. O desempenho deste gestor tem levado as suas empresas a níveis elevados e a resultados únicos. O resto do mercado também cresceu, com o exemplo de Tim Cook, que dobrou o seu prémio e mesmo assim desceu para a oitava posição.