Fortune Global 500: A Apple é a empresa mais lucrativa do mundo

A Apple, trimestre após trimestre, continua a bater recordes de vendas e de faturação. Estes resultados catapultam a gigante de Cupertino para os lugares de topo no ranking das 500 maiores empresas da Fortune Global. Como tal, a lista atualizada publicada hoje mostra que a Apple é agora a empresa mais lucrativa, subindo do terceiro lugar no ano passado. No que toca à receita, esta está agora no sexto lugar, depois de figurar em 2020 na 12.ª posição.

Para este salto na tabela estão os 57 mil milhões de dólares arrecadados pela Apple no ano fiscal que terminou em março de 2021.

Fortune Global 500: Apple é a empresa mais lucrativa do mundo

A empresa liderada por Tim Cook está cada vez mais forte e os resultados quer das vendas, quer das receitas falam por si. Recentemente, a empresa apresentou um novo recorde no último trimestre de 2021. Contudo, foram as receitas de 2020 que permitiram à Apple saltar para o primeiro lugar no valor dos lucros.

Assim, no ano fiscal de 2020, a Apple lucrou 57 mil milhões de dólares, tornando-a a empresa mais rentável do mundo que pôs fim ao reinado de dois anos da petrolífera Saudi Aramco como a empresa mais rentável. São 57 mil milhões de dólares de lucro para o ano fiscal fechado a 31 de março de 2021, contra 55 mil milhões de dólares no ano anterior.

A Apple também recuperou o 3.º lugar nas maiores empresa dos EUA, que havia perdido ano passado para a Exxon Mobil. No entanto, à sua frente continuam a Walmart e a Amazon.

Recordes de lucro captam atenções dos reguladores

A Fortune escreve que a pandemia criou novos desafios e oportunidades à Apple, e apesar das preocupações anti-trust que se aproximam, a Apple atingiu um novo recorde histórico de receitas de 275 mil milhões de dólares:

A pandemia criou desafios e oportunidades à Apple. O CEO Tim Cook teve de fechar lojas e enviar engenheiros para casa. Mas com os clientes Apple em todo o mundo a trabalhar e a aprender a partir de casa, as vendas de computadores iPad e Macintosh dispararam para os seus níveis mais altos de sempre. Assim, as receitas do ano fiscal atingiram também um recorde histórico, de 275 mil milhões de dólares. Isso ajudou o preço das ações da Apple a subir em flecha; ganhou 80,7% em 2020. No entanto, no final deste ano, os reguladores fixaram a sua atenção sobre a Apple por potencialmente abusar do seu poder sobre a loja de aplicações iOS. Um relatório do subcomité antitrust da Câmara em outubro concluiu que a Apple "exerce poder de monopólio" na sua loja de aplicações para prejudicar a concorrência e aumentar os preços para os consumidores. Entretanto, o testemunho numa ação judicial antitrust apresentada pela Fortnite developer Epic Games irá provavelmente aumentar a pressão sobre os legisladores para limitar o poder da Apple.

A empresa tem lutado contra estes focos da acusação de monopólio, mas ainda não se prevê que haja uma decisão favorável ou desfavorável para breve. Portanto, a Apple neste ano de 2021 continua forte e a somar novamente valores que superam, para já, o período homologo.

Top 10 da Lista Fortiune 500

Estas são as 10 maiores empresas da lista Fortune Global 500 em termos de receitas. Isto marca o oitavo ano consecutivo em que o Walmart encabeça a lista em termos de receitas:

Walmart (US$523 milhões) State Grid (US$383 milhões) Amazon (US$280 milhões) China National Petroleum (US$379 milhões) Sinopec Group (US$407 milhões) Apple (US$260 milhões) CVS Health (US$256 milhões) UnitedHealth Group (US$242 milhões) Toyota Motor (US$275 milhões) Volkswagen (US$282 milhões)

De salientar que das 10 maiores, 5 são dos EUA, 3 da China, uma do Japão e uma da Alemanha.