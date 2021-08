A compra do teclado SwiftKey pela Microsoft veio criar uma oportunidade única para fazer uma ponte entre o Android e o Windows 10. A gigante do software tem aproveitado ao máximo esta sua proposta e este é já o teclado oficial do seu sistema, para o teclado virtual.

Claro que há muito espaço para a criação de novidades e de integrar o sistema da Google com o da Microsoft. A prova disse veio na mais recente beta do SwiftKey, que já consegue receber os dados da Área de transferência dos dois sistemas.

Mesmo não sendo um sistema seu, a Microsoft parece ter abraçado o Android de forma única. Este acaba por ser o sistema móvel em que mais aposta, sendo isso visto já com a chegada de apps deste ao próprio Windows 11, de forma nativa.

Mas a Microsoft quer explorar ainda mais as possibilidades que pode oferecer e por isso aposta agora no SwiftKey. A mais recente versão beta deste teclado (v7.8.5.3) para o Android tem presentes as opções para aceder à Área de transferência do Windows 10.

Ao usar este teclado, associado a uma conta Microsoft, o utilizador poderá aceder a tudo o que copiar no Windows 10. Este processo será simples e completamente automático, sem qualquer necessidade de intervenção do utilizador.

Apesar de passar pelos servidores da Microsoft, estes pedaços de texto não ficam permanentemente no Android. O SwiftKey irá eliminar estes elementos de forma automática ao fim de uma hora. Assim, o utilizador não tem de se preocupar com isso.

Claro que este sistema da Microsoft requer também uma configuração no Windows 10. Ao aceder à opção Sistema, nas Definições, deverá ser escolhido o separador Área de transferência e depois ativada a opção Sincronizar entre dispositivos.

Claro que este sistema irá funcionar nos 2 sentidos e dar aos utilizadores acesso também ao que copiam no Android. Será certamente uma excelente opção para quem alterna entre dispositivos e precisa de partilhar informação. Muito em breve, e após os normais testes, irá ser transpostas para a versão acessível a todos.