O mercado dos carros elétricos têm estado a reforçar as suas propostas, com marca como a Volkswagen a revelarem os seus novos modelos. A marca alemã tem a sua base criada e pronta a ser usada, com algumas ofertas já no mercado.

Com planos claros para a sua eletrificação, a Volkswagen vai continuar a apresentar os seus carros. Assim, e seguindo esta linha, surgiu agora o ID.5, o próximo modelo a surgir e que vai querer ombrear com outros modelos que já estão no mercado.

Foi apresentado o novo ID.5

Com o ID.5 a Volkswagen quer tentar ganhar espaço em áreas onde ainda não tem uma presença com os seus carros elétricos. Este SUV Coupé aposta em linhas desportivas para conseguir cativar os seus clientes, em especial os da nova linha.

Por agora, e do que a marca deu a conhecer, apenas a parte estética foi revelada, dando foco ao que será a sua base e as suas linhas. É ainda cedo, mas a Volkswagen quis mostrar já o que vai chegar ao mercado muito em breve, já na segunda metade de 2021.

Caraterísticas deste carro elétrico

Na sua base, o Volkswagen ID.5 é uma versão mais desportiva do ID.4, embora compartilhe com este uma grande parte das suas prestações. A versão apresentada é a GTX, mas a marca promete 2 versões. A GTX com 2 motores e 302 CV de potência, e uma com apenas um motor no eixo traseiro e com 201 CV.

Em termos de autonomia, a versão GTX promete conseguir percorrer 497 quilómetros. A versão standard conseguirá atingir os 540 quilómetros com apenas uma carga e com a sua bateria de 77 kWh. A carga máxima do Volkswagen ID.5 será de 125 kW, longe do que outras marcas oferecem.

Volkswagen foi buscar inspiração ao ID.4

No que toca a prestações, e sem qualquer informação oficial da marca, esta deverá ser próxima do que o ID.4 oferece. Assim, teremos uma aceleração dos 0 aos 100 km/h em 6,2 segundos, algo que a versão GTX do ID.4 oferece hoje em dia.

Sem registo de preços ou de outras informações mais detalhadas, a Volkswagen deverá apresentar o ID.5 em setembro, no salão automóvel de Munique. As linhas do ID.4 estão presentes neste novo carro elétrico, mas ainda assim o Volkswagen ID.5 tem uma identidade própria.