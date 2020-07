Elon Musk e Tim Cook são os CEOs mais bem pagos de 2019

Os banqueiros gozam da fama de serem os “tio Patinhas” que ganham milhões e engordam os bolsos na saúde e na doença, na pobreza e na riqueza dos clientes. Contudo, o segmento da tecnologia, nesta última década, tem mostrado que é quem mais tem crescido e, como consequência, quem tem pago grandes salários aos seus responsáveis. Conforme podemos ver, na cabeça de uma lista, Bloomberg Pay Index, dos CEOs mais bem pagos de 2019, estão Elon Musk e Tim Cook.

Estes distintos líderes do mundo da tecnologia têm empresas que dominam os mercados e arrecadam milhões aos seus investidores. Nessa lista também estão os responsáveis pela Google e Microsoft.

Tesla e Apple pagam muito bem a Elon Musk e Tim Cook

Naturalmente que um CEO de uma empresa não pode ser mal pago se leva essa empresa a gerar milhões com a sua liderança. Assim, Elon Musk, Tim Cook ou Sundar Pichai não podem ser mal pagos, tendo em conta que lideram gigantes tecnológicos.

Aliás, não há nenhum melhor exemplo do que Elon Musk. O titã do espaço e dos carros elétricos arrecadou o primeiro lugar da lista dos que mais receberam, auferindo 595,3 milhões de dólares. Segundo o Bloomberg Pay Index, este dinheiro deriva do acordo salarial que ele fez há alguns anos: uma promessa de um superávite de dezenas de milhares de milhões de dólares se a Tesla se tornar uma das empresas mais valiosas do mundo.

Claro que nesta altura e tendo, dada a pandemia, os críticos estão já de dedo em riste por causa das desigualdades que existem nos EUA. Atualmente, criticam, a economia dos Estados Unidos está a correr bem para alguns e com contornos muito cinzentos!

Maiores CEOs e Executivos pagos em 2019

A Bloomberg publicou nesta sexta-feira um infográfico onde eram mostrados os valores auferidos em 2019 pelos CEOs das grandes empresas. Conforme podemos ver, Elon Musk, da Tesla, foi o que mais arrecadou. Ganhou 595,3 milhões de dólares. Aliás, conseguiu 4 vezes mais dinheiro que o segundo neste quadro. O CEO da Apple, Tim Cook, ganhou 133,7 milhões de dólares, entre salários e outros rendimentos.

Tim Cook, da Apple, ocupa o segundo lugar principalmente graças a uma bolsa de capital próprio que obteve em 2011. Lá mais atrás está o homem forte da Intel, com um rendimento de 99 022 847 dólares, depois Sundar Pichai, CEO da Alphabet, empresa que detém a Google e ainda dentro os 10 do ranking aparece Satya Nadella, CEO da Microsoft.

Portanto, estes dados podem dar-nos uma ideia clara que o segmento das tecnologias são um motor das economias. Basta ver os lucros que estas empresas arrecadam a cada ano fiscal.