Um comando de voz enviado da Terra fez um satélite executar o Doom no espaço

O Doom, lançado em 1993, já foi executado em calculadoras, relógios, impressoras e nos mais improváveis equipamentos eletrónicos. Mas agora há um novo feito para acrescentar à lista. Um grupo de radioamadores conseguiu enviar um comando de voz da Terra para um satélite em órbita e fazê-lo executar o famoso videojogo. E o mais interessante nem sequer é o jogo!

Um satélite que recebeu uma ordem e decidiu obedecer

A experiência aconteceu a 27 de julho de 2026, quando um grupo de radioamadores de Oslo, na Noruega, conseguiu comunicar com o satélite experimental OPS-SAT PRETTY, integrado no programa OPS-SAT Space Lab da Agência Espacial Europeia (ESA).

O objetivo era aparentemente simples: transmitir uma instrução por rádio e fazer com que o satélite a interpretasse sem intervenção humana.

Do terraço de um edifício em Oslo, Jon Bergli Heier, identificado pelo indicativo LB9BJ, utilizou um microfone para transmitir a seguinte mensagem:

LIMA ALFA FOUR OSCAR, PRETTY PLAY DOOM DOOM DOOM, PRETTY PLAY DOOM DOOM DOOM.

O satélite recebeu o sinal, reconheceu as palavras e iniciou o Doom, o famoso jogo de tiros na primeira pessoa de 1993.

Para comprovar o sucesso, enviou para a Terra uma espécie de postal digital com uma imagem do jogo, a transcrição da mensagem e informações técnicas sobre o sinal recebido.

Segundo a Tanagra Space, responsável pelo software, foi a primeira vez que um satélite interpretou e executou autonomamente uma ordem transmitida por voz. Tanagra Space+1

Como conseguiu o satélite compreender uma voz enviada da Terra?

Normalmente, os satélites recebem instruções através de pacotes digitais, cuidadosamente estruturados para evitar erros.

Nesta experiência, a abordagem foi completamente diferente. Os radioamadores utilizaram a banda dos 23 centímetros, com uma transmissão na frequência de 1296 MHz.

O sinal foi captado por um recetor de rádio definido por software (SDR) instalado no satélite. A partir desse momento, entrou em funcionamento um sistema de processamento que realizou várias operações.

Primeiro, isolou a voz do ruído radioelétrico. Depois, utilizou um modelo de inteligência artificial para converter o áudio em texto. Finalmente, identificou a instrução e executou o jogo.

Todo o processamento aconteceu a bordo, utilizando ferramentas de código aberto como o GNU Radio e o Sherpa-ONNX.

Curiosamente, o modelo de reconhecimento de voz ocupava apenas cerca de 27 MB. Apesar das limitações de processamento e dos erros na transcrição, conseguiu identificar a instrução necessária.

Jon Bergli Heier (LB9BJ) a dar o comando no telhado. Crédito: Truls Johansen (LA7IJ)

Foram necessárias sete experiências para chegar ao resultado

O projeto começou com testes realizados na Polónia, entre abril e junho de 2026, antes de passar para os radioamadores noruegueses.

Um dos principais problemas estava na largura do canal de receção do satélite. Era demasiado grande para captar adequadamente o sinal de voz. Depois de identificada a dificuldade, a equipa ajustou o software para melhorar a receção.

No dia 27 de julho, a sexta experiência conseguiu executar o Doom através de uma voz sintetizada transmitida repetidamente. Nessa mesma noite, a sétima experiência alcançou o objetivo mais importante: reconhecer uma pessoa a falar em direto.

Os radioamadores dedicaram 59 dias ao projeto e gastaram aproximadamente 7200 coroas norueguesas, incluindo, segundo os próprios, as pizzas consumidas durante o trabalho.

O PRETTY é um CubeSat de três unidades, com aproximadamente 10 × 10 × 34 centímetros. Foi lançado em outubro de 2023 e passou a integrar o OPS-SAT Space Lab em 2025.

Em cima, o postal que o satélite criou e enviou depois de o operador ter proferido o comando em direto num microfone. O texto impresso é a transcrição feita a bordo.

O Doom é apenas uma demonstração. A tecnologia pode salvar vidas

Apesar da curiosidade associada ao videojogo, esta experiência tem implicações bastante mais sérias.

Imagine uma embarcação em dificuldades no meio do oceano, sem cobertura de redes móveis. Uma pessoa poderia utilizar um rádio para transmitir um pedido de socorro.

Um satélite equipado com esta tecnologia poderia reconhecer palavras como Mayday ou Help, identificar a emergência e transmitir um alerta aos serviços de salvamento. Outra aplicação seria a investigação espacial.

Satélites equipados com modelos de inteligência artificial poderiam analisar sinais de rádio, identificar padrões associados a fenómenos astronómicos e selecionar automaticamente os dados mais relevantes.

Estas aplicações continuam a ser possibilidades futuras, mas a demonstração mostrou que parte do processamento pode acontecer diretamente no espaço, sem depender de decisões tomadas em estações terrestres.

No fundo, o verdadeiro avanço não foi colocar o Doom a funcionar num satélite, mas demonstrar que uma pequena máquina em órbita consegue ouvir, interpretar e agir autonomamente.