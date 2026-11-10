Governo pede para ficar em casa, mas pode faltar ao trabalho sem perder o salário?

O Governo declarou situação de alerta em todo o território continental para esta quarta-feira, devido ao agravamento do estado do tempo associado à depressão Charles. O ministro da Administração Interna apelou à população para que permaneça em casa e recomendou o teletrabalho sempre que seja possível. Esta situação excecional levanta uma questão a quem trabalha por conta de outrem: é possível faltar sem perder o salário?

Para responder, o Polígrafo ouviu os advogados especialistas em Direito do Trabalho Nuno Ferreira Morgado e Rita Garcia Pereira. Segundo o primeiro, o mau tempo não é, só por si, motivo para faltar ao trabalho. No entanto, o trabalhador pode justificar a ausência se demonstrar que existiu uma impossibilidade de se deslocar ou de trabalhar, ao abrigo da alínea d) do n.º 2 do artigo 249.º do Código do Trabalho, que considera justificada a falta motivada por impossibilidade de prestar trabalho devido a facto não imputável ao trabalhador.

O advogado dá como exemplos ter ficado sem telhado em casa, ter a estrada para o local de trabalho cortada ou perder as telecomunicações durante o teletrabalho, sublinhando que tudo depende das circunstâncias de cada caso e que o simples facto de estar a chover não equivale a uma impossibilidade.

Por sua vez, Rita Garcia Pereira refere que o empregador não pode obrigar o trabalhador a deslocar-se ao local de trabalho quando existe perigo, mas pode exigir que as tarefas sejam executadas em teletrabalho. Se o trabalhador não o conseguir fazer, por exemplo por falta de eletricidade, pode justificar a falta.

A falta justificada é paga?

Em regra, a falta justificada não afeta qualquer direito do trabalhador, nos termos do artigo 255.º do Código do Trabalho, que enumera depois as faltas justificadas que implicam perda de retribuição, como as seguintes:

Motivadas por doença (quando existe proteção na doença);

Por acidente de trabalho com direito a subsídio ou seguro;

Por assistência a familiares;

As autorizadas pelo empregador.

Na opinião de Rita Garcia Pereira, não é absolutamente líquido que a falta seja remunerada, mas a lógica do sistema permite concluir que sim. De facto, a maioria dos especialistas entende que, sendo o motivo alheio ao trabalhador, a falta deve ser paga. Se o empregador se recusar a pagar, o trabalhador pode apresentar denúncia na Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT).

O que fazer?

Por prudência, convém avisar o empregador o mais cedo possível, de preferência por escrito, e guardar elementos que comprovem a impossibilidade, como fotografias, avisos de estradas cortadas ou registos de falhas de eletricidade e de Internet.

Havendo condições, o teletrabalho é a alternativa que o próprio Governo recomenda.