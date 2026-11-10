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101 municípios com risco de cheias urbanas em Portugal! Veja se o seu está na lista

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Portugal prepara-se para enfrentar um episódio de mau tempo particularmente exigente. A passagem da depressão Charles deverá trazer chuva intensa, vento forte e condições meteorológicas adversas a várias regiões do território continental.

Entre as principais preocupações das autoridades está a possibilidade de ocorrência de cheias e inundações urbanas. Nesse sentido, a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) identificou 101 municípios que merecem especial atenção perante a precipitação prevista.

O alerta foi feito por José Pimenta Machado, presidente da APA, que destacou o Algarve, a região Oeste e a região Centro como algumas das zonas que suscitam maior preocupação.

Segundo o responsável, estão previstos entre 30 e 40 milímetros de precipitação num período de apenas cinco horas. Uma concentração de chuva desta dimensão poderá colocar à prova os sistemas de drenagem, aumentando o risco de acumulação de água nas ruas, estradas e zonas urbanas.

Quais são os 101 municípios com risco de inundações?

A lista divulgada pela APA abrange 14 distritos de Portugal continental. O distrito de Viseu é o que apresenta mais municípios identificados, com 16 concelhos, seguindo-se Lisboa, com 14.

Confira a lista completa:

Distrito de Aveiro (11)

  • Albergaria-a-Velha
  • Anadia
  • Arouca
  • Aveiro
  • Ílhavo
  • Mealhada
  • Oliveira do Bairro
  • Ovar
  • Sever do Vouga
  • Vagos
  • Vale de Cambra

Distrito de Braga (1)

  • Guimarães

Distrito de Bragança (4)

  • Alfândega da Fé
  • Carrazeda de Ansiães
  • Mirandela
  • Vila Flor

Distrito de Castelo Branco (6)

  • Belmonte
  • Castelo Branco
  • Covilhã
  • Fundão
  • Oleiros
  • Penamacor

Distrito de Coimbra (11)

  • Cantanhede
  • Coimbra
  • Figueira da Foz
  • Góis
  • Lousã
  • Mira
  • Montemor-o-Velho
  • Pampilhosa da Serra
  • Penacova
  • Penela
  • Tábua

Distrito de Faro (3)

  • Loulé
  • São Brás de Alportel
  • Tavira

Distrito da Guarda (5)

  • Gouveia
  • Guarda
  • Manteigas
  • Sabugal
  • Seia

Distrito de Leiria (10)

  • Ansião
  • Batalha
  • Caldas da Rainha
  • Castanheira de Pêra
  • Figueiró dos Vinhos
  • Leiria
  • Óbidos
  • Pedrógão Grande
  • Peniche
  • Pombal

Distrito de Lisboa (14)

  • Alenquer
  • Amadora
  • Arruda dos Vinhos
  • Cadaval
  • Cascais
  • Lisboa
  • Loures
  • Lourinhã
  • Mafra
  • Odivelas
  • Oeiras
  • Sintra
  • Sobral de Monte Agraço
  • Torres Vedras

Distrito do Porto (6)

  • Amarante
  • Marco de Canaveses
  • Matosinhos
  • Penafiel
  • Porto
  • Valongo

Distrito de Santarém (7)

  • Alcanena
  • Azambuja
  • Cartaxo
  • Ourém
  • Rio Maior
  • Santarém
  • Torres Novas

Distrito de Setúbal (1)

  • Almada

Distrito de Vila Real (6)

  • Alijó
  • Murça
  • Sabrosa
  • Valpaços
  • Vila Pouca de Aguiar
  • Vila Real

Distrito de Viseu (16)

  • Carregal do Sal
  • Castro Daire
  • Cinfães
  • Mangualde
  • Moimenta da Beira
  • Mortágua
  • Nelas
  • Oliveira de Frades
  • São João da Pesqueira
  • São Pedro do Sul
  • Sernancelhe
  • Tabuaço
  • Tondela
  • Vila Nova de Paiva
  • Viseu
  • Vouzela

Que cuidados deve adotar?

Perante a previsão de chuva intensa, existem várias medidas que podem ajudar a reduzir os riscos:

  • Evite estacionar automóveis em zonas baixas, caves ou locais historicamente sujeitos a inundações.
  • Não atravesse estradas inundadas, mesmo que a altura da água pareça reduzida.
  • Evite circular em túneis, passagens inferiores e zonas com acumulação de água.
  • Limpe, sempre que possível e em segurança, os sistemas de escoamento de águas junto à habitação.
  • Retire equipamentos e objetos importantes de caves e garagens.
  • Acompanhe os avisos meteorológicos e as indicações da Proteção Civil.
  • Evite deslocações desnecessárias durante os períodos mais críticos.

É importante sublinhar que estar nesta lista não significa que todo o território de um município esteja em risco iminente. Trata-se de uma identificação de zonas que merecem especial atenção perante as condições meteorológicas previstas.

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Autor: Pedro Pinto
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Tags:
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