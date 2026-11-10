101 municípios com risco de cheias urbanas em Portugal! Veja se o seu está na lista

Portugal prepara-se para enfrentar um episódio de mau tempo particularmente exigente. A passagem da depressão Charles deverá trazer chuva intensa, vento forte e condições meteorológicas adversas a várias regiões do território continental.

Entre as principais preocupações das autoridades está a possibilidade de ocorrência de cheias e inundações urbanas. Nesse sentido, a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) identificou 101 municípios que merecem especial atenção perante a precipitação prevista.

O alerta foi feito por José Pimenta Machado, presidente da APA, que destacou o Algarve, a região Oeste e a região Centro como algumas das zonas que suscitam maior preocupação.

Segundo o responsável, estão previstos entre 30 e 40 milímetros de precipitação num período de apenas cinco horas. Uma concentração de chuva desta dimensão poderá colocar à prova os sistemas de drenagem, aumentando o risco de acumulação de água nas ruas, estradas e zonas urbanas.

Quais são os 101 municípios com risco de inundações?

A lista divulgada pela APA abrange 14 distritos de Portugal continental. O distrito de Viseu é o que apresenta mais municípios identificados, com 16 concelhos, seguindo-se Lisboa, com 14.

Confira a lista completa:

Distrito de Aveiro (11)

Albergaria-a-Velha

Anadia

Arouca

Aveiro

Ílhavo

Mealhada

Oliveira do Bairro

Ovar

Sever do Vouga

Vagos

Vale de Cambra

Distrito de Braga (1)

Guimarães

Distrito de Bragança (4)

Alfândega da Fé

Carrazeda de Ansiães

Mirandela

Vila Flor

Distrito de Castelo Branco (6)

Belmonte

Castelo Branco

Covilhã

Fundão

Oleiros

Penamacor

Distrito de Coimbra (11)

Cantanhede

Coimbra

Figueira da Foz

Góis

Lousã

Mira

Montemor-o-Velho

Pampilhosa da Serra

Penacova

Penela

Tábua

Distrito de Faro (3)

Loulé

São Brás de Alportel

Tavira

Distrito da Guarda (5)

Gouveia

Guarda

Manteigas

Sabugal

Seia

Distrito de Leiria (10)

Ansião

Batalha

Caldas da Rainha

Castanheira de Pêra

Figueiró dos Vinhos

Leiria

Óbidos

Pedrógão Grande

Peniche

Pombal

Distrito de Lisboa (14)

Alenquer

Amadora

Arruda dos Vinhos

Cadaval

Cascais

Lisboa

Loures

Lourinhã

Mafra

Odivelas

Oeiras

Sintra

Sobral de Monte Agraço

Torres Vedras

Distrito do Porto (6)

Amarante

Marco de Canaveses

Matosinhos

Penafiel

Porto

Valongo

Distrito de Santarém (7)

Alcanena

Azambuja

Cartaxo

Ourém

Rio Maior

Santarém

Torres Novas

Distrito de Setúbal (1)

Almada

Distrito de Vila Real (6)

Alijó

Murça

Sabrosa

Valpaços

Vila Pouca de Aguiar

Vila Real

Distrito de Viseu (16)

Carregal do Sal

Castro Daire

Cinfães

Mangualde

Moimenta da Beira

Mortágua

Nelas

Oliveira de Frades

São João da Pesqueira

São Pedro do Sul

Sernancelhe

Tabuaço

Tondela

Vila Nova de Paiva

Viseu

Vouzela



Que cuidados deve adotar?

Perante a previsão de chuva intensa, existem várias medidas que podem ajudar a reduzir os riscos:

Evite estacionar automóveis em zonas baixas, caves ou locais historicamente sujeitos a inundações.

Não atravesse estradas inundadas, mesmo que a altura da água pareça reduzida.

Evite circular em túneis, passagens inferiores e zonas com acumulação de água.

Limpe, sempre que possível e em segurança, os sistemas de escoamento de águas junto à habitação.

Retire equipamentos e objetos importantes de caves e garagens.

Acompanhe os avisos meteorológicos e as indicações da Proteção Civil.

Evite deslocações desnecessárias durante os períodos mais críticos.

É importante sublinhar que estar nesta lista não significa que todo o território de um município esteja em risco iminente. Trata-se de uma identificação de zonas que merecem especial atenção perante as condições meteorológicas previstas.