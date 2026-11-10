101 municípios com risco de cheias urbanas em Portugal! Veja se o seu está na lista
Portugal prepara-se para enfrentar um episódio de mau tempo particularmente exigente. A passagem da depressão Charles deverá trazer chuva intensa, vento forte e condições meteorológicas adversas a várias regiões do território continental.
Entre as principais preocupações das autoridades está a possibilidade de ocorrência de cheias e inundações urbanas. Nesse sentido, a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) identificou 101 municípios que merecem especial atenção perante a precipitação prevista.
O alerta foi feito por José Pimenta Machado, presidente da APA, que destacou o Algarve, a região Oeste e a região Centro como algumas das zonas que suscitam maior preocupação.
Segundo o responsável, estão previstos entre 30 e 40 milímetros de precipitação num período de apenas cinco horas. Uma concentração de chuva desta dimensão poderá colocar à prova os sistemas de drenagem, aumentando o risco de acumulação de água nas ruas, estradas e zonas urbanas.
Quais são os 101 municípios com risco de inundações?
A lista divulgada pela APA abrange 14 distritos de Portugal continental. O distrito de Viseu é o que apresenta mais municípios identificados, com 16 concelhos, seguindo-se Lisboa, com 14.
Confira a lista completa:
Distrito de Aveiro (11)
- Albergaria-a-Velha
- Anadia
- Arouca
- Aveiro
- Ílhavo
- Mealhada
- Oliveira do Bairro
- Ovar
- Sever do Vouga
- Vagos
- Vale de Cambra
Distrito de Braga (1)
- Guimarães
Distrito de Bragança (4)
- Alfândega da Fé
- Carrazeda de Ansiães
- Mirandela
- Vila Flor
Distrito de Castelo Branco (6)
- Belmonte
- Castelo Branco
- Covilhã
- Fundão
- Oleiros
- Penamacor
Distrito de Coimbra (11)
- Cantanhede
- Coimbra
- Figueira da Foz
- Góis
- Lousã
- Mira
- Montemor-o-Velho
- Pampilhosa da Serra
- Penacova
- Penela
- Tábua
Distrito de Faro (3)
- Loulé
- São Brás de Alportel
- Tavira
Distrito da Guarda (5)
- Gouveia
- Guarda
- Manteigas
- Sabugal
- Seia
Distrito de Leiria (10)
- Ansião
- Batalha
- Caldas da Rainha
- Castanheira de Pêra
- Figueiró dos Vinhos
- Leiria
- Óbidos
- Pedrógão Grande
- Peniche
- Pombal
Distrito de Lisboa (14)
- Alenquer
- Amadora
- Arruda dos Vinhos
- Cadaval
- Cascais
- Lisboa
- Loures
- Lourinhã
- Mafra
- Odivelas
- Oeiras
- Sintra
- Sobral de Monte Agraço
- Torres Vedras
Distrito do Porto (6)
- Amarante
- Marco de Canaveses
- Matosinhos
- Penafiel
- Porto
- Valongo
Distrito de Santarém (7)
- Alcanena
- Azambuja
- Cartaxo
- Ourém
- Rio Maior
- Santarém
- Torres Novas
Distrito de Setúbal (1)
- Almada
Distrito de Vila Real (6)
- Alijó
- Murça
- Sabrosa
- Valpaços
- Vila Pouca de Aguiar
- Vila Real
Distrito de Viseu (16)
- Carregal do Sal
- Castro Daire
- Cinfães
- Mangualde
- Moimenta da Beira
- Mortágua
- Nelas
- Oliveira de Frades
- São João da Pesqueira
- São Pedro do Sul
- Sernancelhe
- Tabuaço
- Tondela
- Vila Nova de Paiva
- Viseu
- Vouzela
Que cuidados deve adotar?
Perante a previsão de chuva intensa, existem várias medidas que podem ajudar a reduzir os riscos:
- Evite estacionar automóveis em zonas baixas, caves ou locais historicamente sujeitos a inundações.
- Não atravesse estradas inundadas, mesmo que a altura da água pareça reduzida.
- Evite circular em túneis, passagens inferiores e zonas com acumulação de água.
- Limpe, sempre que possível e em segurança, os sistemas de escoamento de águas junto à habitação.
- Retire equipamentos e objetos importantes de caves e garagens.
- Acompanhe os avisos meteorológicos e as indicações da Proteção Civil.
- Evite deslocações desnecessárias durante os períodos mais críticos.
É importante sublinhar que estar nesta lista não significa que todo o território de um município esteja em risco iminente. Trata-se de uma identificação de zonas que merecem especial atenção perante as condições meteorológicas previstas.
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