Bitcoin? Esqueça isso! Há um metal raro a valorizar bem mais

A valorização da moeda digital Bitcoin é mais que evidente! No entanto, o alerta para investir nas criptomoeda chega de todos os lados, inclusive do Bando de Portugal. Mas sabia que há um metal raro a valorizar bem mais que a Bitcoin?

O irídio é um dos metais preciosos mais raros tendo valorizado 131% desde o início de janeiro.

O irídio é extraído como subproduto da platina e do paládio, valorizou 131% desde o início de janeiro, superando de longe o ganho de 85% da bitcoin, revela o Jornal de Negócios.

O Irídio é o nome dado ao elemento químico de símbolo “Ir”, cujo número atómico é 77 e a massa atómica é 192,2 u. Dentro da tabela periódica, está posicionado entre os metais de transição, e na natureza encontra-se em estado sólido. O nome é derivado do latim “iris” em alusão às várias cores dos compostos que forma.

O elemento foi descoberto em 1804 por Smithson Ténnant em resíduos insolúveis de minérios de platina. Ténnant tinha feito uma sociedade com W. H. Wollaston, em 1800, com o objetivo de desenvolver e aperfeiçoar a tecnologia de refinação de platina a partir de platina nativa oriunda da América do Sul. Sabia-se que a platina nativa se dissolvia em aqua regia (água real), à exceção de um resíduo preto que se julgava ser grafite. No verão de 1803, Tennant iniciou o estudo deste material, que viria a culminar com a descoberta do irídio e do ósmio.

O irídio não é negociado em bolsa ou através de fundos, pelo que compradores de retalho têm de recorrer a um pequeno grupo de traders e um número reduzido de grandes investidores vão direto aos produtores.

Segundo dados da Johnson Matthey, o irídio subiu para 6.000 dólares a onça, ou mais do que o triplo da cotação do ouro.

Parte do apelo do irídio vem do investimento limitado na produção de platina, que é muito usada em autocatalisadores para reduzir as emissões, numa altura em que os investidores avaliam aumentos potenciais na procura por platina de novas tecnologias de hidrogénio em relação à transição para veículos elétricos.

