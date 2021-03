Elon Musk em apuros por tweet que viola a Lei Nacional das Relações Laborais

Elon Musk tem como hábito utilizar o Twitter para partilhar as suas opiniões, estreitando as relações com os seus fãs e os adeptos da Tesla. Ora, em 2018, o CEO publicou um tweet que, embora público para interpretações, foi associado a uma violação da lei laboral federal.

Aparentemente, a publicação desencoraja a criação de sindicatos.

Tweet de Elon Musk desencoraja criação de sindicatos

Há uns dias, o National Labor Relations Board (NLRB) descobriu que um tweet de Elon Musk constitui uma violação das leis laborais federais. A publicação em questão foi feita em maio de 2018 e, aparentemente, desencoraja a criação de sindicatos e ameaça os empregados de perda de “stock options” (em português, serão contratos de remuneração entre o empregador e o funcionário).

Num processo que dura há alguns anos, foi agora ordenado que Elon Musk elimine o tweet em questão. Aquele que teve origem no despedimento ilegal do trabalhador da Tesla Richard Ortiz, em outubro de 2017.

De acordo com o New York Times, Richard estava manifestamente envolvido na organização de um sindicato. Aliás, o empregado distribuía flyers aos colegas de trabalho no parque de estacionamento da fábrica da Tesla, em Fremont, Califórnia.

Decisão do NLRB a favor dos trabalhadores

Segundo a Tesla, Richard foi despedido por colocar screenshots de perfis de empregados no Facebook. Afinal, aquando o despedimento, a empresa notificou um outro empregado que teria sido o responsável pelos screenshots utilizados por Richard.

Posteriormente, Amita Baman Tracy, uma juíza de direito administrativo da Califórnia, determinou que as ações que a Tesla tomou contra Richard, bem como contra o empregado, violaram a Lei Nacional das Relações Laborais.

Então, a juíza decretou que a Tesla tinha de readmitir Richard e reembolsar o seu salário. Mais, ordenou que o aviso dado ao empregado envolvido fosse revogado e a Tesla terá de expor que a lei foi infringida.

O NLRB descobriu também que a Tesla, ilegalmente, proibiu os empregados de falar com meios de comunicação social e interrogou os trabalhadores sobre os esforços para um possível sindicato.

Apesar de a empresa de Elon Musk ter apresentado uma proposta de recurso contra a decisão, a lei foi efetivamente infringida. Por isso, o sindicato dos Trabalhadores Automóveis Unidos (UAW, sigla em inglês) referiu que a decisão foi uma vitória para os trabalhadores que reuniram coragem para se oporem a empresas gigantes como a Tesla.

Aqui está uma empresa que infringiu claramente a lei e, no entanto, são três anos até que estes trabalhadores consigam um pouco de justiça.

Disse Cindy Estrada, vice-presidente da UAW e diretora do Departamento de Organização.

